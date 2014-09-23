Вот так вот, и чем мы в этом плане отличаеся от нашего северного соседа, где власть имущий может растоптать любого простолюдина и плевать на закон. За это ли мы стояли на Майдане и доведена ли до конца Революция Достоинства?
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Додано: Суб 08 жов, 2016 19:04
Студента отчисляют за неудобный вопрос Порошенку
Вот так вот, и чем мы в этом плане отличаеся от нашего северного соседа, где власть имущий может растоптать любого простолюдина и плевать на закон. За это ли мы стояли на Майдане и доведена ли до конца Революция Достоинства?
Додано: Суб 08 жов, 2016 19:13
hxbbgaf
я бы подождал инф. из более-менее достоверных источников.
Сегодня об этом и в сепарских пабликах пишут и в патриотических группах фейсбука со ссылками на подобные непонятные источники.
Чес.говоря не очень верю, что так грубо могут турнуть.
Додано: Нед 09 жов, 2016 13:09
Та да, уже не верили, что можно 5 лямов из бюджета на проживание в отеле за 2 дня просадить, когда идет война, что у ген. прокурора куча недвиги и офисных центров, что страну грабят и уничтожают... Это проблема честных людей - не верить, что можно быть такими подонками как все эти ворюги при власти. Как же так, Бога не боятся. А у них совсем другой бог, почитайте талмуд! От этого и страдаем.
Додано: Пон 12 лис, 2018 15:35
Re: Студента отчисляют за неудобный вопрос Порошенку
В Киевском Национальном Университете имени Тараса Шевченко опровергли появившуюся в СМИ информацию, что студента, который задал Петру Порошенко вопрос, когда он отправит своих детей в АТО, отчисляют.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: Суб 02 бер, 2019 11:28
Kripo Так в Пороха син був в АТО. Розумію що берегли його там як своє око. Але таки син був.
Додано: Пон 01 кві, 2019 15:59
Додано: Сер 10 лип, 2019 11:12
Re: Студента отчисляют за неудобный вопрос Порошенку
я даже не слышала о такой новости в 2016-м...
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