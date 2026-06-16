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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3375337633773378 Додано: Вів 16 чер, 2026 12:54 Ось чим Франція дивує, то практично повною відсутністю нового будівництва житла.

Ніде ви не побачити баштових кранів та 14-ти поверхових будинків під продаж.

На відстані в 20 км від мене можна нарахувати не більше 3 будівництв приватних будинків.

Місцеві говорять, що будівельниками є албанці.

Більшість будинків в класичному стилі:

- одноповерхові; площею від 100 до 150 кв.м.

- під черепицею.

- як правило з червоних керамічних блоків під подальшу штукатурку.

В останній рік зʼявилися деревʼяні (брусові) будинки «за канадською технологією».

Один з таких будується прямо в ці дні майже навпроти будинка-музею ДʼАртаньяна в місті Lupiac.

- ділянки землі як правило в 30 соток; все не під картоплею, а під газонами та деревами.

Іноді приватні оселі так заховані в лісі далеченько - що бувало я заблукав і раптом в лісі дуже охайний та не дешевий будинок.

- як правило будівництво окремого камʼяного будинка продовжується якось неймовірно довго: і рік, і півтора.



Якщо порівняти з Україною, то французи якісь ледачі: мають ділянки землі по 30-50 соток в здавалося б - продавай частину та нехай люди собі щось побудують - так ні. akurt

Повідомлень: 12162 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4400 раз. Подякували: 1574 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 чер, 2026 13:59 Re: Еміграція, заробітчанство У французів найбільша цінність - це своя, богом дана земля. Як писав відомий французський поет із швейцарським корінням Сас Юра:



Любіть ви Францію, всім серцем любіть,

і в радості світлій, і в час непогоди,

любіть її Луару, де замки стоять,

її виноградники, гори і води.



Любіть її в шумі паризьких алей,

у сяйві ранковім над Сеною-рікою,

у музиці площ і старих кам’яниць,

у вежі, що стала її висотою.



Любіть її мову - мелодію слів,

її мудрих митців, її книги й картини,

де голос століть крізь полотна звучить,

і воля живе у серцях людини.



Любіть її поле, Провансу тепло,

де лаванда хвилями сонце стрічає,

Нормандії берег, де вітер морський

історії давні землі промовляє.



Не тільки у славі любіть цей народ,

не тільки в піснях перемог і парадів,

любіть його біль, його шлях крізь віки,

і пам’ять усіх його втрат і поразок.



Бо Франція - більше, ніж замки й вино,

не тільки Париж і бульвари вечірні,

це дух, що колись сказав світу: «Свобода»,

і люди, що їй залишаються вірні.



Любіть ви Францію у кожну мить,

коли світло й коли хмари над нею, -

нехай її серце крізь віки горить

красою, відвагою і надією. airmax78 Повідомлень: 43130 З нами з: 25.10.12 Подякував: 991 раз. Подякували: 5387 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 чер, 2026 14:25 Любіть Україну airmax78 написав: У французів найбільша цінність - це своя, богом дана земля. Як писав відомий французський поет із швейцарським корінням Сас Юра:



Любіть ви Францію, всім серцем любіть,

і в радості світлій, і в час непогоди,

любіть її Луару, де замки стоять,

її виноградники, гори і води.



Любіть її в шумі паризьких алей,

у сяйві ранковім над Сеною-рікою,

у музиці площ і старих кам’яниць,

у вежі, що стала її висотою.



Любіть її мову - мелодію слів,

її мудрих митців, її книги й картини,

де голос століть крізь полотна звучить,

і воля живе у серцях людини.



Любіть її поле, Провансу тепло,

де лаванда хвилями сонце стрічає,

Нормандії берег, де вітер морський

історії давні землі промовляє.



Не тільки у славі любіть цей народ,

не тільки в піснях перемог і парадів,

любіть його біль, його шлях крізь віки,

і пам’ять усіх його втрат і поразок.



Бо Франція - більше, ніж замки й вино,

не тільки Париж і бульвари вечірні,

це дух, що колись сказав світу: «Свобода»,

і люди, що їй залишаються вірні.



Любіть ви Францію у кожну мить,

коли світло й коли хмари над нею, -

нехай її серце крізь віки горить

красою, відвагою і надією. У французів найбільша цінність - це своя, богом дана земля. Як писав відомий французський поет із швейцарським корінням Сас Юра:Любіть ви Францію, всім серцем любіть,і в радості світлій, і в час непогоди,любіть її Луару, де замки стоять,її виноградники, гори і води.Любіть її в шумі паризьких алей,у сяйві ранковім над Сеною-рікою,у музиці площ і старих кам’яниць,у вежі, що стала її висотою.Любіть її мову - мелодію слів,її мудрих митців, її книги й картини,де голос століть крізь полотна звучить,і воля живе у серцях людини.Любіть її поле, Провансу тепло,де лаванда хвилями сонце стрічає,Нормандії берег, де вітер морськийісторії давні землі промовляє.Не тільки у славі любіть цей народ,не тільки в піснях перемог і парадів,любіть його біль, його шлях крізь віки,і пам’ять усіх його втрат і поразок.Бо Франція - більше, ніж замки й вино,не тільки Париж і бульвари вечірні,це дух, що колись сказав світу: «Свобода»,і люди, що їй залишаються вірні.Любіть ви Францію у кожну мить,коли світло й коли хмари над нею, -нехай її серце крізь віки горитькрасою, відвагою і надією.



https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=297



Любіть Україну, як сонце любіть,

як вітер, і трави, і води...

В годину щасливу і в радості мить,

любіть у годину негоди.



Любіть Україну у сні й наяву,

вишневу свою Україну,

красу її, вічно живу і нову,

і мову її солов'їну.



Без неї — ніщо ми, як порох і дим,

розвіяний в полі вітрами...

Любіть Україну всім серцем своїм

і всіми своїми ділами.



Для нас вона в світі єдина, одна,

як очі її ніжно-карі...

Вона у зірках, і у вербах вона,

і в кожному серця ударі,

у квітці, в пташині, в кривеньких тинах,

у пісні у кожній, у думі,

в дитячій усмішці, в дівочих очах

і в стягів багряному шумі...



Як та купина, що горить — не згора,

живе у стежках, у дібровах,

у зойках гудків, і у хвилях Дніпра,

у хмарах отих пурпурових,



в огні канонад, що на захід женуть

чужинців в зелених мундирах,

в багнетах, що в тьмі пробивають нам путь

до весен і світлих, і щирих.



Юначе! Хай буде для неї твій сміх,

і сльози, і все до загину...

Не можна любити народів других,

коли ти не любиш Вкраїну!..



Дівчино! Як небо її голубе,

люби її кожну хвилину...

Коханий любить не захоче тебе,

коли ти не любиш Вкраїну.



Любіть у труді, у коханні, в бою,

в цей час коли гудуть батареї

Всім серцем любіть Україну свою,

і вічні ми будемо з нею!



Володимир Сосюра Любіть Україну, як сонце любіть,як вітер, і трави, і води...В годину щасливу і в радості мить,любіть у годину негоди.Любіть Україну у сні й наяву,вишневу свою Україну,красу її, вічно живу і нову,і мову її солов'їну.Без неї — ніщо ми, як порох і дим,розвіяний в полі вітрами...Любіть Україну всім серцем своїмі всіми своїми ділами.Для нас вона в світі єдина, одна,як очі її ніжно-карі...Вона у зірках, і у вербах вона,і в кожному серця ударі,у квітці, в пташині, в кривеньких тинах,у пісні у кожній, у думі,в дитячій усмішці, в дівочих очахі в стягів багряному шумі...Як та купина, що горить — не згора,живе у стежках, у дібровах,у зойках гудків, і у хвилях Дніпра,у хмарах отих пурпурових,в огні канонад, що на захід женутьчужинців в зелених мундирах,в багнетах, що в тьмі пробивають нам путьдо весен і світлих, і щирих.Юначе! Хай буде для неї твій сміх,і сльози, і все до загину...Не можна любити народів других,коли ти не любиш Вкраїну!..Дівчино! Як небо її голубе,люби її кожну хвилину...Коханий любить не захоче тебе,коли ти не любиш Вкраїну.Любіть у труді, у коханні, в бою,в цей час коли гудуть батареїВсім серцем любіть Україну свою,і вічні ми будемо з нею!Володимир Сосюра flyman

Повідомлень: 43092 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1649 раз. Подякували: 2892 раз. Профіль 1 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 3375337633773378 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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