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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Чет 27 жов, 2016 17:31
Переводы USD Киев->Крым и Крым->Киев
Моментально. Только доллар. Цена вопроса - 2%.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Додано: Сер 24 лип, 2019 12:10
Поднимем тему. Актуально, все работает. Детали в ЛС или ватсапп/вайбер +380-пятьдесят-360-ноль9-55
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Додано: Вів 30 лип, 2019 22:11
[quote="4712596:Solar_simfi"]Поднимем тему. Актуально, все работает. Детали в ЛС или ватсапп/вайбер +380-пятьдесят-360-ноль9-55[/quote
Повний лохотрон. Через ківі-біржа-приват 1% . І ніхто не може кинути.
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