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Как сделать гривневый
перевод из Украины в Крым?

Как сделать гривневый перевод из Украины в Крым?
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2014 19:16

  southshaolin написав:Господа, посоветуйте, как сейчас можно организовать перевод гривны из Украины в Крым?
Укрпочта переводы не проводит.

Может быть, какие-то системы мгновенных платежей работают?
Контакт, например?

спасибо!

В Крыму:
Открываем валютный счет в гривнах почти в любом банке, получаем реквизиты.
В Украине:
swift перевод по полученным реквизитам.

Получаем деньги в нужной валюте.
Проблема найти такой банк это надо побегать по банкам, но в долларах думаю все принимают.
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2014 00:30

Пожилая знакомая насчёт банков не сильна , Новой Почтой пересылала посылочку - типа мягкая игрушка ( медвежонок ), а внутри пачечка денег . Дошло и получили !
радость
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Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2014 13:58

Я Перевожу себе деньги из Украины в Крым

southshaolin
Я рассказал как я переводил деньги из Украины в Крым на своем сайте.
Сайт г. Старый Крым (старый-крым.аркрым.ком)
Информационный портал г. Старый Крым можно найти через поисковик
arkrim_com
 
 
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2015 14:36

southshaolin
Посмотри здесь - [url]npf-midas.wix.com/myshka[/url]
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2015 09:53

  southshaolin написав:Господа, посоветуйте, как сейчас можно организовать перевод гривны из Украины в Крым?
Укрпочта переводы не проводит.

Может быть, какие-то системы мгновенных платежей работают?
Контакт, например?

спасибо!


Переводите мне на счет привата, я отдаю наличкой (Севастополь, Симферополь)
Esenin
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Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2015 22:09

Re: Как сделать гривневый перевод из Украины в Крым?

Здравствуйте! Мне нужно перевести деньги (гривны) в Крым из Украины ( переводом с карты Приватбанка) Если можно- напишите мне или по телефону +380509080577
Edwards
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2015 11:39

нужно переводить каждый месяц 500+ USD в Крым. Деньги на счету Приватбанка, получить нужно наличным долларом. Кто поможет?
Телефон +7978-022-54-01
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2015 17:42

Денежные переводы (как наличными, так и безнал).
Из Крыма в Украину, и наоборот.
Проценты низкие, зависят от суммы перевода.
Делаем все день в день.

Принимаем в разной валюте, выдаем тоже.
Наличкой только в Киеве, в др городах на карты привата, альфа, фидо, пумб.
В Крыму, любой РФ банк - примем перевод.

Комиссия зависит от суммы. Не драконы, часто нужны деньги и там и здесь, поэтому все в рамках адекватности. Звоните: +З8 /О5О/ 8IO 7З 98
2taobao4alibaba
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 11:08

Контакт

southshaolin

Сегодня остался только личный контакт, и это легально.
Вот подтверждение из документа НБУ(https://bank.gov.ua/files/ES/Perekaz_y.pdf):
Перекази можуть здійснюватись як за офіційними каналами – через банки, міжнародні системи грошових переказів, поштові відділення, так і неофіційними – шляхом передачі наявних грошей та інших матеріальних цінностей від одного домогосподарства іншому.
У структурі платіжного балансу з приватними грошовими переказами в значній мірі пов’язані дві статті: «оплата праці робітників» і «приватні трансферти». Приватні трансферти охоплюють операції між домашніми господарствами-резидентами та домашніми господарствами – нерезидентами.
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