це я вважаю успіх! нормально так хтось інвестував кошти
менше 100 - трохи обскубають
1-4 - просто спишуть в нуль
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 15 сер, 2024 17:39
Re: Універ Капітал
це я вважаю успіх! нормально так хтось інвестував кошти
менше 100 - трохи обскубають
1-4 - просто спишуть в нуль
Додано: Чет 15 сер, 2024 17:41
за 10+ років жодних проблем із Універ Капітал не мав
вони я так розумію взагалі можуть зараз нічого не робити (бо не зобов"язані) - то які до них претензії?
Додано: Чет 15 сер, 2024 18:12
власне що Універ навпаки пішов на відкриту дискусію із своїми клієнтами і вони шукають якийсь вихід
свиню підсунув звісно не Універ ....
а що по інших брокерах щодо євро-бондіани?
щось нічого не чути взагалі
Додано: Чет 15 сер, 2024 20:50
greenozon ще наче лише бонд.юа в роздріб продавав. Там просто пришлють листа "вітаємо, ваша ОЗДП згоріла, гарного дня"
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