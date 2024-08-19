Універ Капітал

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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 5678 Додано: П'ят 16 сер, 2024 15:39 DmitryZP написав: Олежан написав: ....

вам повезло

бо дуже багато людей кинили на бабки ....вам повезлобо дуже багато людей кинили на бабки



саме Універ? не плутаєете із іншим брокером? щось я не зустрічав ніде скарг на Універ. Можливо то був Конкорд Капітал?



надайте хоча б одне посилання щоб ознайомитися саме Універ? не плутаєете із іншим брокером? щось я не зустрічав ніде скарг на Універ. Можливо то був Конкорд Капітал?надайте хоча б одне посилання щоб ознайомитися

нет возможности

оно сразу удаляется



вообще погуглите нет возможностионо сразу удаляетсявообще погуглите Олежан Повідомлень: 1262 З нами з: 01.12.20 Подякував: 20 раз. Подякували: 131 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 сер, 2024 18:06 Тарас Козак (президент Універа) -

присвятив багато часу і зусиль щоб допомогти інвесторам Універу знайти виходи із "ситуації" євро-бондіани





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Шановні клієнти!

1. Нацбанк розіслав депозитарним установам листа з уточненням деяких деталей щодо голосування власників ОЗДП за реструктуризацію боргу. Зокрема, продовжено термін голосування.

У зв’язку з цим УНІВЕР продовжить приймати замовлення на купівлю/продаж ОЗДП зі спеціальними умовами до вівторка 20.08.24 до 14:00.

Сьогодні цей лист НБУ буде надіслано УНІВЕРом на електронну пошту усім власникам ОЗДП, які зберігають ці цінні папери в депозитарній установі УНІВЕРу.

2. УНІВЕР отримав 208 замовлень протягом цієї доби, з них 85 виконано. Ми щиро раді, що змогли вирішити проблему дрібних лотів ОЗДП для такої кількості наших клієнтів.

3. Статус виконання замовлень можна побачити у вашому Кабінеті інвестора. У понеділок, при наявності зустрічних замовлень, продовжимо їх виконувати на ПФТС.



Гарних і спокійних вихідних! greenozon Повідомлень: 16472 З нами з: 01.06.14 Подякував: 454 раз. Подякували: 1634 раз. Профіль 1 1 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 сер, 2024 18:30 DmitryZP написав: Олежан написав: ....

вам повезло

бо дуже багато людей кинили на бабки ....вам повезлобо дуже багато людей кинили на бабки



саме Універ? не плутаєете із іншим брокером? щось я не зустрічав ніде скарг на Універ. Можливо то був Конкорд Капітал?



надайте хоча б одне посилання щоб ознайомитися саме Універ? не плутаєете із іншим брокером? щось я не зустрічав ніде скарг на Універ. Можливо то був Конкорд Капітал?надайте хоча б одне посилання щоб ознайомитися

Фрідом фінанс мабуть? Фрідом фінанс мабуть? sens

Повідомлень: 17439 З нами з: 12.09.13 Подякував: 34 раз. Подякували: 937 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 сер, 2024 19:15 sens не плутайте, кинув не фрідом, а регулятор який не помічав фрідом на ринку, а потім одним днем рішенням РНБО взяв і заблокував фрідом так, що тепер ніхто в цій країні не може врятувати активи інвесторів. adj Повідомлень: 653 З нами з: 08.04.22 Подякував: 88 раз. Подякували: 176 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 сер, 2024 06:49 adj написав: sens не плутайте, кинув не фрідом, а регулятор який не помічав фрідом на ринку, а потім одним днем рішенням РНБО взяв і заблокував фрідом так, що тепер ніхто в цій країні не може врятувати активи інвесторів. не плутайте, кинув не фрідом, а регулятор який не помічав фрідом на ринку, а потім одним днем рішенням РНБО взяв і заблокував фрідом так, що тепер ніхто в цій країні не може врятувати активи інвесторів.

Хто перший почав це у дітей головне,у дорослих-немає можливості повернути заощадження Хто перший почав це у дітей головне,у дорослих-немає можливості повернути заощадження sens

Повідомлень: 17439 З нами з: 12.09.13 Подякував: 34 раз. Подякували: 937 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 сер, 2024 11:32 Шановні клієнти!

Вчора всім власникам ОЗДП на зареєстровану електронну пошту надійшов лист з інструкціями щодо голосування за реструктуризацією ОЗДП. Є важливе уточнення - подання розпорядження на голосування означає блокування паперів і неможливість здійснення з ними будь яких операцій впродовж процедури реструктуризації.

Тому якщо ви плануєте продати свої ОЗДП або докупити щоб збільшити пакет, то вам потрібно спочатку провести ці операції і лише потім голосувати. Оскільки НБУ продовжив строки голосування то в понеділок 19 серпня весь день і вівторок 20 серпня до 14-00 ви зможете провести заплановані операції і потім до кінця дня 20 серпня проголосувати.

Якщо ви не плануєте операцій з вашим пакетом ОЗДП то вже можете подавати розпорядження на голосування.

Повторне повідомлення щодо участі в голосуванні за реструктуризацією ОЗДП з цим уточненням також буде відправлено вам на авторизовану електронну пошту. greenozon Повідомлень: 16472 З нами з: 01.06.14 Подякував: 454 раз. Подякували: 1634 раз. Профіль 1 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 сер, 2024 12:03 sens написав: adj написав: sens не плутайте, кинув не фрідом, а регулятор який не помічав фрідом на ринку, а потім одним днем рішенням РНБО взяв і заблокував фрідом так, що тепер ніхто в цій країні не може врятувати активи інвесторів. не плутайте, кинув не фрідом, а регулятор який не помічав фрідом на ринку, а потім одним днем рішенням РНБО взяв і заблокував фрідом так, що тепер ніхто в цій країні не може врятувати активи інвесторів.

Хто перший почав це у дітей головне,у дорослих-немає можливості повернути заощадження Хто перший почав це у дітей головне,у дорослих-немає можливості повернути заощадження

звичайно, проблема завжди була і є в державі, вона ворожо налаштована до всіх у кого є гроші і хто пробує законно заробляти на своєму капіталі в середині україни. А причина створити проблеми/забрати/заморозити чужі кошти дуже легко знайдеться. звичайно, проблема завжди була і є в державі, вона ворожо налаштована до всіх у кого є гроші і хто пробує законно заробляти на своєму капіталі в середині україни. А причина створити проблеми/забрати/заморозити чужі кошти дуже легко знайдеться. adj Повідомлень: 653 З нами з: 08.04.22 Подякував: 88 раз. Подякували: 176 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 сер, 2024 14:27







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останній день євро-бондіани

спішіться!останній день євро-бондіани greenozon Повідомлень: 16472 З нами з: 01.06.14 Подякував: 454 раз. Подякували: 1634 раз. Профіль 1 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 5678 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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