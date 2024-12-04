Універ Капітал

Шановні клієнти! Закінчився шалений період покращення кількості паперів у малих лотах ОЗДП, під час якого ваш брокер УНІВЕР працював майже цілодобово.
Першими тисячі дзвінків обробляли наші клієнтські менеджери. Ви, на іншій стороні лінії, не завжди були чемними, ми розуміємо причини та не сердимося.
У трейдерів УНІВЕРу диміло від навантаження. Внутрішні підрозділи УНІВЕРУ - депозитарна установа та бек-офіс - стерли пальці від кількості та швидкості проведення операцій. Не відставали юристи та айтівці.
Дякую всім працівникам УНІВЕРу!
Були і деякі факапи з нашого боку, перепрошую. В запарі всіляке буває.
Зрештою, практично всі замовлення на продаж УНІВЕР виконав, окрім XS1591, це 2 замовлення. Зовсім не було попиту.
Замовлення на купівлю виконані у переважної більшості клієнтів. Виконали би всі, але багато з клієнтів-продавців познімали свої заявки на продаж. Оскільки Нацбанк дозволив голосувати малими лотами, про що ми зразу ж повідомили вас у розсилці. Тут щиро дякую НБУ, Мінфіну за розуміння. А також, звісно, НКЦПФР, яка потужно включилася і відстоювала інтереси роздрібних клієнтів.
Отже, сьогодні виконано ще 111 замовлень. За всі три дні - 261 замовлення зі спеціальними умовами!
Кожен день УНІВЕР виконує багато сотень звичайних замовлень. Це не проблема, ми завжди раді. Але ці спеціальні замовлення з ОЗДП значною мірою виконувалися за спеціальними процедурами, часто вручну. Це було непросто!
Наразі, всі угоди проведено. Очікуємо від вас до кінця цієї доби підписані листи з голосуванням!
Панове, а нагадайте будь ласка по Універу - комса в одну гривню за операцію з купівлі паперів у застосунку, та за операцію з дострокового продажу. А заведення коштів на рахунок і виведення з ньогокоштів - без комісій же? І буду вдячний, якщо хтось розкаже, чи є якісь підводні камені у користуванні Універом?
1finanсier написав:Панове, а нагадайте будь ласка по Універу - комса в одну гривню за операцію з купівлі паперів у застосунку, та за операцію з дострокового продажу. А заведення коштів на рахунок і виведення з ньогокоштів - без комісій же? І буду вдячний, якщо хтось розкаже, чи є якісь підводні камені у користуванні Універом?
комісію Універ за зарахування і вивід коштів (грн) не бере (хіба ваш банк може взяти) за валюту - не працював, але кажуть дорого (вивід так точно, бо свіфт)
підводні камені - автоматизація хромає, інколи (дуже рідко) можуть якусь комісію нарахувати - тоді пишу мейл і розбираюсь, багато разів відміняли і перепрошували
підтримки (людей) мало, комунікація по пошті, телефон лише 044 але мають телеграм канал де є багато інвесторів і підтримка
із плюсів - працюють над автоматизацією, після того як викинули дивний додаток Вотан (Wotan) і написали власний діла пішли вгору, + постійно вдосконалюють веб-кабінет асортимент бумаг дуже хороший, купа ОЗДП, ОВДП, корп облігацій та фондів
Канторі 20 років одноосібний власник солідний статутнік