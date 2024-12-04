Універ Капітал

Додано: Вів 20 сер, 2024 21:27

Шановні клієнти!

Закінчився шалений період покращення кількості паперів у малих лотах ОЗДП, під час якого ваш брокер УНІВЕР працював майже цілодобово.



Першими тисячі дзвінків обробляли наші клієнтські менеджери. Ви, на іншій стороні лінії, не завжди були чемними, ми розуміємо причини та не сердимося.



У трейдерів УНІВЕРу диміло від навантаження. Внутрішні підрозділи УНІВЕРУ - депозитарна установа та бек-офіс - стерли пальці від кількості та швидкості проведення операцій. Не відставали юристи та айтівці.



Дякую всім працівникам УНІВЕРу!



Були і деякі факапи з нашого боку, перепрошую. В запарі всіляке буває.



Зрештою, практично всі замовлення на продаж УНІВЕР виконав, окрім XS1591, це 2 замовлення. Зовсім не було попиту.



Замовлення на купівлю виконані у переважної більшості клієнтів. Виконали би всі, але багато з клієнтів-продавців познімали свої заявки на продаж. Оскільки Нацбанк дозволив голосувати малими лотами, про що ми зразу ж повідомили вас у розсилці. Тут щиро дякую НБУ, Мінфіну за розуміння. А також, звісно, НКЦПФР, яка потужно включилася і відстоювала інтереси роздрібних клієнтів.



Отже, сьогодні виконано ще 111 замовлень. За всі три дні - 261 замовлення зі спеціальними умовами!



Кожен день УНІВЕР виконує багато сотень звичайних замовлень. Це не проблема, ми завжди раді. Але ці спеціальні замовлення з ОЗДП значною мірою виконувалися за спеціальними процедурами, часто вручну. Це було непросто!



Наразі, всі угоди проведено. Очікуємо від вас до кінця цієї доби підписані листи з голосуванням!



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Тарас Козак