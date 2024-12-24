Універ Капітал
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 06 гру, 2024 22:38
Може хтось підскаже - чомусь кнопка продажу моїх ОВДП не активна у додатку Універа. Тобто продати не можу власні облігації. А у веб-версії продаж працює. Це так і повино бути у додатку, чи то лише в мене якийсь глюк?
1finanсier
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Додано: Нед 08 гру, 2024 20:03
greenozon написав: Олежан
звідки інформація, маєте інсайдера в банку?
в смысле? это НБУ всем банкам разослал!
а что вас удивило? что НБУ наконец то обратил внимание или то что вы узнали что они отмывают бабки?)
Олежан
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Додано: Нед 08 гру, 2024 21:19
Олежан написав: greenozon написав: Олежан
звідки інформація, маєте інсайдера в банку?
в смысле? это НБУ всем банкам разослал!
а что вас удивило? что НБУ наконец то обратил внимание или то что вы узнали что они отмывают бабки?)
поки що звучить як ББС (баба бабі сказала)
я сам таких байок можу вагони придумати
greenozon
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Додано: Вів 10 гру, 2024 18:54
в Універі появилась новинка, такого не було 30+ років або я не був в курсі
Інвестиції в капітал групи фінансових компаній AccessFinance (онлайн через Універ Кабінет)
https://cardservice.ua/upload/iblock/02 ... niver1.pdf
greenozon
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Додано: Чет 12 гру, 2024 18:06
greenozon написав: Олежан написав: greenozon написав: Олежан
звідки інформація, маєте інсайдера в банку?
в смысле? это НБУ всем банкам разослал!
а что вас удивило? что НБУ наконец то обратил внимание или то что вы узнали что они отмывают бабки?)
поки що звучить як ББС (баба бабі сказала)
я сам таких байок можу вагони придумати
специально для вас запросил письмо и выложу скоро
Олежан
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Додано: Чет 12 гру, 2024 18:15
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поки що звучить як ББС (баба бабі сказала)
я сам таких байок можу вагони придумати
[/quote]
специально для вас запросил письмо и выложу скоро
[/quote]
із мокрою печаткою самого пишного?
greenozon
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Додано: П'ят 13 гру, 2024 13:24
к сожалению файл имеет гриф "банковская тайна"
поэтому можете забыть все что я написал выше у универа проблем нет:)
Олежан
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Додано: Вів 24 гру, 2024 10:59
но вот уже начали появляться публичные статьи на эту тему)
https://epravda.com.ua/rus/finances/val ... ha-801071/
думаю скоро стоит ожидать к универу гостей и блокировку счетов
Олежан
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Додано: Вів 24 гру, 2024 15:33
На какую тему? Что законодательство позволяет так валюту выводить? Так это гости и блокировка счетов у чиновников НБУ и Минфина должна быть, если такие законы выпускать сейчас так карается. Они, правда, уже, вроде, исправились, но у таких заблокировать счета никогда не помешает
moveton
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