Kripo написав:Подскажите, есть желание купить через Універ Капітал облигации и перевести на депозитарии своего банка, есть доллары и счета валютные, гривневые и на брокерское обслуживание в банке. Какой порядок действие - где и как счета открывать, куда бабло переводить, в гривне или в долларах, обдирают ли на услугах? Есть ли конкретный опыт в переводе на другой депозитарий, не морозятся ли?
Покупка и перевод ЦБ никак не связаны. В Универе, вроде, расчёты только в гривне даже по ОЗДП и американским облигациям. Так что для покупки просто пройти онбординг, СЭПнуть гривну на счёт Универа и купить со своего баланса.
Про перевод бумаг именно с Универа не скажу. Наверное, лучше у его поддержки уточнить заранее. Да и у ДУ, на который переводить, спросить готовы ли они хранить именно такие облигации.
Востаннє редагувалось moveton в Сер 05 лют, 2025 17:51, всього редагувалось 1 раз.