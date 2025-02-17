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Універ Капітал

Універ Капітал
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2025 17:49

  Kripo написав:Подскажите, есть желание купить через Універ Капітал облигации и перевести на депозитарии своего банка, есть доллары и счета валютные, гривневые и на брокерское обслуживание в банке.
Какой порядок действие - где и как счета открывать, куда бабло переводить, в гривне или в долларах, обдирают ли на услугах?
Есть ли конкретный опыт в переводе на другой депозитарий, не морозятся ли?

Покупка и перевод ЦБ никак не связаны. В Универе, вроде, расчёты только в гривне даже по ОЗДП и американским облигациям. Так что для покупки просто пройти онбординг, СЭПнуть гривну на счёт Универа и купить со своего баланса.

Про перевод бумаг именно с Универа не скажу. Наверное, лучше у его поддержки уточнить заранее. Да и у ДУ, на который переводить, спросить готовы ли они хранить именно такие облигации.
Востаннє редагувалось moveton в Сер 05 лют, 2025 17:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2025 17:49

в Універа є офіційна телеграм група (із офсайту) - https://t.me/ig_univer

там є жива підтримка і ці питання досить часто вискакують час від часу
можете заново запитатись або пошукати в іторіях гілок чатів
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 22:46

Есть вопрос, пришли деньги за облигации -

XS2895056369 купонная выплата 1.750% в год или 0,875% за эти полгода или доход на 1 ЦБ – 0.00875

XS2895056526 купонная выплата 1.750% в год или 0,875% за эти полгода или доход на 1 ЦБ - 0.00875

А вот за XS2895056013 доход на 1 ЦБ – 0.00540 или 0,54% за эти полгода или 1,080% в год

Почему по XS2895056013 меньше - мне мой депозитарий ответить не может, говорит, что так насчитал Нацбанк.

У всех так ли это так, или это неправильно и почему такое возможно?
Kripo
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 11:24

В Універі появились нові корпоративні облігації
UAT000014717
20%
----
Корпоративні облігації фінансової компанії Activitis

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Бізнес, який розуміє бізнес

Фінтех-компанія Activitis* розробляє фінансові продукти для мікро-, малих та середніх підприємств. Компанія першою в Україні запустила інноваційні фінансові сервіси оплати частинами для бізнесу – WEAGRO та eDilo, які розвивають B2B-сектор України.

Компанія з 2013 року працює на ринку фінансування бізнесу.

У продуктовій лінійці компанії існує низка класичних продуктів для фінансування ММСП – строкові кредити, кредитні лінії для поповнення обігового капіталу та послуги торговельного факторингу. Activitis вбачає сегмент ММСП як рушійну силу для розбудови нашої країни, тому пропонує бізнесу зручні та ефективні фінансові рішення, що сприяють його стійкості та зростанню.

*емітент облігацій — ТОВ «Фінансова компанія Актівітіс»



https://activitis.com/
https://activitis.com/documents/
https://www.facebook.com/groups/fundmar ... 5242/?_rdr


Доступна к-сть бумаг станом на 17.02.2025: 299536
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