Kripo написав:Подскажите, есть желание купить через Універ Капітал облигации и перевести на депозитарии своего банка, есть доллары и счета валютные, гривневые и на брокерское обслуживание в банке. Какой порядок действие - где и как счета открывать, куда бабло переводить, в гривне или в долларах, обдирают ли на услугах? Есть ли конкретный опыт в переводе на другой депозитарий, не морозятся ли?
Покупка и перевод ЦБ никак не связаны. В Универе, вроде, расчёты только в гривне даже по ОЗДП и американским облигациям. Так что для покупки просто пройти онбординг, СЭПнуть гривну на счёт Универа и купить со своего баланса.
Про перевод бумаг именно с Универа не скажу. Наверное, лучше у его поддержки уточнить заранее. Да и у ДУ, на который переводить, спросить готовы ли они хранить именно такие облигации.
Востаннє редагувалось moveton в Сер 05 лют, 2025 17:51, всього редагувалось 1 раз.
В Універі появились нові корпоративні облігації UAT000014717 20% ---- Корпоративні облігації фінансової компанії Activitis
image Бізнес, який розуміє бізнес
Фінтех-компанія Activitis* розробляє фінансові продукти для мікро-, малих та середніх підприємств. Компанія першою в Україні запустила інноваційні фінансові сервіси оплати частинами для бізнесу – WEAGRO та eDilo, які розвивають B2B-сектор України.
Компанія з 2013 року працює на ринку фінансування бізнесу.
У продуктовій лінійці компанії існує низка класичних продуктів для фінансування ММСП – строкові кредити, кредитні лінії для поповнення обігового капіталу та послуги торговельного факторингу. Activitis вбачає сегмент ММСП як рушійну силу для розбудови нашої країни, тому пропонує бізнесу зручні та ефективні фінансові рішення, що сприяють його стійкості та зростанню.
*емітент облігацій — ТОВ «Фінансова компанія Актівітіс»