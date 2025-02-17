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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 891011 Додано: Сер 05 лют, 2025 17:49 Kripo написав: Подскажите, есть желание купить через Універ Капітал облигации и перевести на депозитарии своего банка, есть доллары и счета валютные, гривневые и на брокерское обслуживание в банке.

Какой порядок действие - где и как счета открывать, куда бабло переводить, в гривне или в долларах, обдирают ли на услугах?

Есть ли конкретный опыт в переводе на другой депозитарий, не морозятся ли? Подскажите, есть желание купить через Універ Капітал облигации и перевести на депозитарии своего банка, есть доллары и счета валютные, гривневые и на брокерское обслуживание в банке.Какой порядок действие - где и как счета открывать, куда бабло переводить, в гривне или в долларах, обдирают ли на услугах?Есть ли конкретный опыт в переводе на другой депозитарий, не морозятся ли?

Покупка и перевод ЦБ никак не связаны. В Универе, вроде, расчёты только в гривне даже по ОЗДП и американским облигациям. Так что для покупки просто пройти онбординг, СЭПнуть гривну на счёт Универа и купить со своего баланса.



Про перевод бумаг именно с Универа не скажу. Наверное, лучше у его поддержки уточнить заранее. Да и у ДУ, на который переводить, спросить готовы ли они хранить именно такие облигации. Покупка и перевод ЦБ никак не связаны. В Универе, вроде, расчёты только в гривне даже по ОЗДП и американским облигациям. Так что для покупки просто пройти онбординг, СЭПнуть гривну на счёт Универа и купить со своего баланса.Про перевод бумаг именно с Универа не скажу. Наверное, лучше у его поддержки уточнить заранее. Да и у ДУ, на который переводить, спросить готовы ли они хранить именно такие облигации. Востаннє редагувалось moveton в Сер 05 лют, 2025 17:51, всього редагувалось 1 раз. moveton

Повідомлень: 5156 З нами з: 23.03.18 Подякував: 42 раз. Подякували: 597 раз. Профіль 4 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лют, 2025 17:49 https://t.me/ig_univer



там є жива підтримка і ці питання досить часто вискакують час від часу

можете заново запитатись або пошукати в іторіях гілок чатів в Універа є офіційна телеграм група (із офсайту) -там є жива підтримка і ці питання досить часто вискакують час від часуможете заново запитатись або пошукати в іторіях гілок чатів greenozon Повідомлень: 16422 З нами з: 01.06.14 Подякував: 521 раз. Подякували: 1715 раз. Профіль 1 3 1 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лют, 2025 22:46 Есть вопрос, пришли деньги за облигации -



XS2895056369 купонная выплата 1.750% в год или 0,875% за эти полгода или доход на 1 ЦБ – 0.00875



XS2895056526 купонная выплата 1.750% в год или 0,875% за эти полгода или доход на 1 ЦБ - 0.00875



А вот за XS2895056013 доход на 1 ЦБ – 0.00540 или 0,54% за эти полгода или 1,080% в год



Почему по XS2895056013 меньше - мне мой депозитарий ответить не может, говорит, что так насчитал Нацбанк.



У всех так ли это так, или это неправильно и почему такое возможно? Kripo

Повідомлень: 1324 З нами з: 24.07.10 Подякував: 460 раз. Подякували: 255 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лют, 2025 11:24

UAT000014717

20%

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Корпоративні облігації фінансової компанії Activitis



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Бізнес, який розуміє бізнес



Фінтех-компанія Activitis* розробляє фінансові продукти для мікро-, малих та середніх підприємств. Компанія першою в Україні запустила інноваційні фінансові сервіси оплати частинами для бізнесу – WEAGRO та eDilo, які розвивають B2B-сектор України.



Компанія з 2013 року працює на ринку фінансування бізнесу.



У продуктовій лінійці компанії існує низка класичних продуктів для фінансування ММСП – строкові кредити, кредитні лінії для поповнення обігового капіталу та послуги торговельного факторингу. Activitis вбачає сегмент ММСП як рушійну силу для розбудови нашої країни, тому пропонує бізнесу зручні та ефективні фінансові рішення, що сприяють його стійкості та зростанню.



*емітент облігацій — ТОВ «Фінансова компанія Актівітіс»







https://activitis.com/

https://activitis.com/documents/

https://www.facebook.com/groups/fundmar ... 5242/?_rdr





Доступна к-сть бумаг станом на 17.02.2025: 299536 В Універі появились нові корпоративні облігаціїUAT00001471720%----Корпоративні облігації фінансової компанії ActivitisimageБізнес, який розуміє бізнесФінтех-компанія Activitis* розробляє фінансові продукти для мікро-, малих та середніх підприємств. Компанія першою в Україні запустила інноваційні фінансові сервіси оплати частинами для бізнесу – WEAGRO та eDilo, які розвивають B2B-сектор України.Компанія з 2013 року працює на ринку фінансування бізнесу.У продуктовій лінійці компанії існує низка класичних продуктів для фінансування ММСП – строкові кредити, кредитні лінії для поповнення обігового капіталу та послуги торговельного факторингу. Activitis вбачає сегмент ММСП як рушійну силу для розбудови нашої країни, тому пропонує бізнесу зручні та ефективні фінансові рішення, що сприяють його стійкості та зростанню.*емітент облігацій — ТОВ «Фінансова компанія Актівітіс»Доступна к-сть бумаг станом на 17.02.2025: 299536 greenozon Повідомлень: 16422 З нами з: 01.06.14 Подякував: 521 раз. Подякували: 1715 раз. Профіль 1 3 1 6 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лют, 2025 09:53

щось слабенько, але прогрес є Доступна к-сть бумаг станом на 18.02.2025: 298921щось слабенько, але прогрес є greenozon Повідомлень: 16422 З нами з: 01.06.14 Подякував: 521 раз. Подякували: 1715 раз. Профіль 1 3 1 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лют, 2025 12:26 Доступна к-сть бумаг станом на 19.02.2025: 298243 greenozon Повідомлень: 16422 З нами з: 01.06.14 Подякував: 521 раз. Подякували: 1715 раз. Профіль 1 3 1 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 891011 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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