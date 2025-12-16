|
Універ Капітал
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 16 гру, 2025 21:34
bor написав:moveton
та в мене там постійні проблеми з сесіями - вибиває.
Не замечал. У ICU с этим есть страдание: и таймаут сессии не шибко большой и сессия может быть только одна на клиента и поэтому стоит даже в вебе вместо перехода по ссылке в том же окне открыть её в другой вкладке, сразу требует перелогиниться. А у Универа всё хорошо.
7
