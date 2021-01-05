klug написав: moveton написав:
Глобус уже стал 1% брать за оплату долларовой покупки долларовой же картой?
Майже. Вони ж через ойро конвертують - 1:1 оплата на проходить, типу, недостатньо коштів.
Попробовал - да, есть такое. Причём мало того, что не проходит, так ещё и пообещали, что, аналогично гривнекарте, блокируют +6%, чтобы потом при проведении по счёту уже списать по курсам МПС (почему-то именуемым "комерційним курсом Нашого Банку для карткових продуктів") на тот день.
Особо улыбнуло пояснение почему так: "так як Мастеркард єврова платіжна система". Дачники, которые слышали, что MC мультивалютная, проходят мимо. Лекция для колхозников.