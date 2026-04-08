Універ Капітал

Універ Капітал
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 21:34

  bor написав:moveton
та в мене там постійні проблеми з сесіями - вибиває.

Не замечал. У ICU с этим есть страдание: и таймаут сессии не шибко большой и сессия может быть только одна на клиента и поэтому стоит даже в вебе вместо перехода по ссылке в том же окне открыть её в другой вкладке, сразу требует перелогиниться. А у Универа всё хорошо.
moveton
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2026 21:18

Пост в групі Універу:

Нові корпоративні облігації: 24% річних у грн!

Відкриваємо можливість інвестувати у розвиток одного з лідерів споживчого кредитування — компанію ШвидкоГроші (ТОВ «Споживчий центр»).

Чому це цікаво?

• Досвід: 15+ років на ринку та статус піонера моментальних позик в Україні. Компанія першою запропонувала кредити без довідок, застави та поручителів за 20 хвилин.
• Масштаб: Поєднання потужного онлайн-сервісу та розгалуженої мережі відділень.
• Дохідність: Ставка, що значно перевищує банківські депозити.

Про облігації:

Номінальна дохідність: 24% річних у грн
Мінімальна інвестиція: від 1000 грн
Термін: 3 роки (з можливістю щорічного викупу)
Виплата купону: щоквартально

Як інвестувати?

Первинне розміщення триває з 14 по 28 квітня 2026 року.

1. Поповніть свій брокерський рахунок
2. Подайте замовлення на купівлю з 13 квітня у застосунку UNIVER або у Кабінеті Інвестора
3. Очікуйте його виконання під час первинного розміщення

Презентація облігацій - https://sgroshi.com.ua/storage/app/publ ... %D1%96.pdf
