Краткое содержание

- В результате терактов добыча нефти в Саудовской Аравии сократилась на 600 000 баррелей в сутки.

- Во время войны трубопровод «Восток-Запад» был единственным каналом экспорта саудовской нефти.

- Атаки распространились и на крупные нефтеперерабатывающие заводы.

КАИР, 9 апреля (Reuters) - Атаки на саудовские энергетические объекты сократили нефтедобывающие мощности королевства примерно на 600 000 баррелей в сутки и пропускную способность Восточно-Западного трубопровода примерно на 700 000 баррелей в сутки, сообщило в четверг саудовское государственное информационное агентство SPA со ссылкой на официальный источник в Министерстве энергетики.

Источник в министерстве не уточнил, кто именно совершил нападения ...

.......Пострадало также нефтяное месторождение Манифа, что снизило производственную мощность примерно на 300 000 баррелей в сутки, а предыдущая атака на объект в Хурайсе сократила добычу еще на 300 000 баррелей в сутки, в результате чего общее снижение производственной мощности Саудовской Аравии составило около 600 000 баррелей в сутки, добавил источник.

По словам Смита, было неясно, как долго производство в Манифе и Хурайсе может быть приостановлено.

....В результате атак пострадали также крупные нефтеперерабатывающие заводы, включая SATORP в Джубайле, нефтеперерабатывающий завод в Рас-Тануре, нефтеперерабатывающий завод SAMREF в Янбу и нефтеперерабатывающий завод в Эр-Рияде, что напрямую повлияло на экспорт нефтепродуктов на мировые рынки, сообщило агентство SPA. Пожары также затронули перерабатывающие предприятия в Джуайме, что повлияло на экспорт сжиженного нефтяного газа и сжиженного природного газа.