Політика та гроші
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2026 01:57

Краткое содержание
- В результате терактов добыча нефти в Саудовской Аравии сократилась на 600 000 баррелей в сутки.
- Во время войны трубопровод «Восток-Запад» был единственным каналом экспорта саудовской нефти.
- Атаки распространились и на крупные нефтеперерабатывающие заводы.
КАИР, 9 апреля (Reuters) - Атаки на саудовские энергетические объекты сократили нефтедобывающие мощности королевства примерно на 600 000 баррелей в сутки и пропускную способность Восточно-Западного трубопровода примерно на 700 000 баррелей в сутки, сообщило в четверг саудовское государственное информационное агентство SPA со ссылкой на официальный источник в Министерстве энергетики.
Источник в министерстве не уточнил, кто именно совершил нападения ...
.......Пострадало также нефтяное месторождение Манифа, что снизило производственную мощность примерно на 300 000 баррелей в сутки, а предыдущая атака на объект в Хурайсе сократила добычу еще на 300 000 баррелей в сутки, в результате чего общее снижение производственной мощности Саудовской Аравии составило около 600 000 баррелей в сутки, добавил источник.
По словам Смита, было неясно, как долго производство в Манифе и Хурайсе может быть приостановлено.
....В результате атак пострадали также крупные нефтеперерабатывающие заводы, включая SATORP в Джубайле, нефтеперерабатывающий завод в Рас-Тануре, нефтеперерабатывающий завод SAMREF в Янбу и нефтеперерабатывающий завод в Эр-Рияде, что напрямую повлияло на экспорт нефтепродуктов на мировые рынки, сообщило агентство SPA. Пожары также затронули перерабатывающие предприятия в Джуайме, что повлияло на экспорт сжиженного нефтяного газа и сжиженного природного газа.
https://www.reuters.com/business/energy/operational-activities-halted-several-energy-facilities-saudi-arabia-state-news-2026-04-09/

P.s. Если кому интересно - «Переговоры были практически сорваны»: последняя отчаянная попытка Пакистана добиться перемирия в войне с Ираном. https://www.reuters.com/world/asia-pacific/talks-were-almost-dead-pakistans-last-ditch-effort-secure-iran-war-truce-2026-04-08/
Довольно подробный рассказ о последнем дне (скорее. ночи :) ) перед принятием перемирияю
