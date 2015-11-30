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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: П'ят 06 січ, 2017 20:35
Re: Запасной банковский вариант альтернатива Приватбанку
оно и так знает все что ему нужно
Додано: Сер 09 сер, 2017 12:10
Що ж ви тоді мовою кацапською розмовляєте якщо такий файний
А по темі, сиджу на АльфаБанку і дуже задоволений. Насамперед, відділення під будинком ( ), а також інтернет-банкінг дуже комфортний. Можна поповнити свою карту Альфи карткою іншого банку без коміссії та негайно. 20 грн/місяць за пакет "Платинум" с чіпованою карткою та включенним смс-повідомленням. У мене там депозит - то навіть цього не сплачую.
Очікую на айбоксбанк. Подивимось восені що за звірь
Додано: Сер 09 сер, 2017 13:49
ага, щас очень много вышиватников покупает кацапенпродукт и пользуются услугами капенслужб-сервисом. При этом говорят исключительно на украинском и бьют себя пяткой в лоб, шо они ярые патриоты.
Я з вас не дивуюсь, бо в країні достатньо таких, що за копійчину осану х... заспівають
РОШЕН
ФУФЛО
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