Чи можна придбати монети в НБУ
Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
Додано: Чет 04 гру, 2025 23:22
щось цього разу був ажіотаж - що на ролики, що на Буцефала.
про срібло взагалі мовчу - на роліках черга була 700, кількість - 10 000. на Архистратигі - черга 10 000, кількість 700
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11044
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 795 раз.
- Подякували: 1687 раз.
-
-
-
-
Додано: Чет 11 гру, 2025 06:08
Срібло ракетою.
Треба купляти.https://youtu.be/B3ejwV6gl-g?si=6f27YRow55u0CIla
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 3781
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 291 раз.
-
-
-
-
Додано: Чет 11 гру, 2025 09:02
але стандартне питання - це вже пік, чи буде далі дорожчати. чим ближче до вершини, тим більше намагається вскочити - все як завжди...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11044
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 795 раз.
- Подякували: 1687 раз.
-
-
-
-
Додано: Чет 11 гру, 2025 12:16
Зараз з паритету 1:100,впало до 1:70, а бувало 1 :30, так що все можливо.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 3781
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 291 раз.
-
-
-
-
Додано: Нед 14 гру, 2025 12:00
бачу, що навіть рулони почали розбирати... гадаю за буклет буде взагалі ажіотаж...
тепер Сенс дає знижки 25% на доставку Укрпошта. декларують, що при оплаті Сенсом, але щось мені здається, що необов'язково...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11044
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 795 раз.
- Подякували: 1687 раз.
-
-
-
-
