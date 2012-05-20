Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Інтернет-магазин Нацбанку зазнав кібератаки
Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
Додано: Чет 19 лют, 2026 15:00
Додано: Чет 19 лют, 2026 19:18
В профилных тг каналах писали, что на мордокниге банк отписался что их магазин взломали, украли персональные данные всех кто имел учетки (фио, мыло + телепон) и теперь восстанавливаются и разбираются. Просят на письма/звонки из подозрительных источников не передавать "коды, пароли, явки" ... В общем все пИчалько
Додано: Чет 19 лют, 2026 21:19
а що з forum.finance.ua? теж атакують? чи просто втомився?
Додано: П'ят 20 лют, 2026 15:27
Атакував Yahoo бот
Додано: П'ят 01 тра, 2026 08:11
Re: Чи можна придбати монети в НБУ
схоже в інтернет магазині НБУ повернулися старі часи - в тебе 10-15 сек, щоб встигнути купити. через хвилину вже можна нікуди не поспішати...
чи то монети цікаві, чи тиражі замалі...
