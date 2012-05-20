RSS
Золоті монети НБУ

Золоті монети НБУ
Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2024 23:27

Золоті монети НБУ

Шукаю золоти монети НБУ:
1.Пектораль 1 унція;
2.Золоті Ворота 1 унція;
3.Енеїда 0,5 унції ;
4.Київський псалтир 0,5 унції;
5.30 років Незалежності України 2 унції.
Можу помінятися або купити.
Denys7719
 
З нами з: 12.11.24
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 17:22

Шукаю золоті монети України:
1 грн Володимир;
Пектораль;
Оранта 500;250;125 і 50 грн
30 років Незалежності України.
Можу запропонувати обмін на:
20 років Незалежності України;
1025-років хрещення Русі
25 років Незалежності України.
Xxx777d
 
З нами з: 23.09.25
