Додано: Вів 12 лис, 2024 23:27
Золоті монети НБУ
Шукаю золоти монети НБУ:
1.Пектораль 1 унція;
2.Золоті Ворота 1 унція;
3.Енеїда 0,5 унції ;
4.Київський псалтир 0,5 унції;
5.30 років Незалежності України 2 унції.
Можу помінятися або купити.
Додано: Вів 23 вер, 2025 17:22
Шукаю золоті монети України:
1 грн Володимир;
Пектораль;
Оранта 500;250;125 і 50 грн
30 років Незалежності України.
Можу запропонувати обмін на:
20 років Незалежності України;
1025-років хрещення Русі
25 років Незалежності України.
