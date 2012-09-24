КАК ВЫБРАТЬ КОШЕЛЕК ДЛЯ ДЕНЕГ

Додано: Вів 17 січ, 2017 16:36

— это домик для денег, в котором им должно быть всегда удобно и уютно. Тогда они поселятся в нем надолго в большом количестве. А, возможно, и позовут в гости (или на ПМЖ) своих родственников из Европы и Америки.Если вы плохо относитесь к деньгам — сминаете их, распихиваете по карманам, то вряд ли они будут баловать вас своим вниманием. По каким же правилам выбрать кошелек для привлечения денег, богатства и денежной удачи?.1. Не нужно жалеть финансов на покупку кошелька, чтобы в нем всегда водились деньги. Он должен быть самый лучший и самый красивый. Обязательно дорогой и сделанный из натуральных материалов, лучше всего из кожи. Такой кошелек буквально излучает энергию богатства. А вот кошельки из искусственного материала препятствует притяжению денежных средств. Лучше выбирать хранилище для денег из хорошей плотной ткани, чем из клеенчатого дерматина.2. По размеру кошелек должен свободно вмещать крупные денежные купюры. Они не должны сгибаться, как в мужском карманном бумажнике! А также без усилий размещаться и выниматься. Деньги вряд ли захотят находиться в кошельке, где им не хватает места. В то же время ваш главный денежный талисман должен быть эргономичным, чтобы с ним было удобно.3. По традициям фэн-шуй важно знать, как выбрать цвет кошелька. Это давно известные цвета энергии богатства. Денежными цветами считаются красный, зеленый, фиолетовый, бирюзовый и золотой. А для мужчин подойдут классические цвета – черный, благородный коричневый и темно-бордовый. Если есть возможность, то выбирать кошелек, чтоб деньги водились, нужно каждый год, потому что для привлечения денежной энергии какой-то цвет становится более благоприятным, чем в прошлом году. В соответствии с вашей стихией подходят такие оттенки: металл — белый, серый с металлическим отливом, серебряный вода — голубой, синий, сиреневый, черный огонь – красный, бордовый, ярко-алый дерево – коричневый и цвет зелени земля – золото, оранжевый, телесный, желтый Рисунки на кошельке должны быть легкими и неброскими. Подойдут птицы, бабочки, другие насекомые, а также монеты и денежные купюры, ленты, драгоценные камни, короны и т.д.4. Фурнитура кошелька денежного кошелька предпочтительна из желтого или белого металла, а не из пластмассы, потому что последняя может быстро сломаться. Когда правильный кошелек выбран, разложите все бумажные деньги в нем по возрастанию, номиналом в одну сторону, перед этим разгладив их руками. А еще можно капнуть на купюры денежными эфирными маслами — мяты, пачули или нероли. Это увеличивает их силу и способность к преумножению. В кошельке нужно носить только деньги, скидочные и банковские карты и некоторые денежные талисманы кошелька. Многие кладут в специальное отделение с прозрачной пленочкой фото родных. Это неправильно, потому что так вы забираете денежную энергию у них без пользы для себя, а еще ваша денежная энергия утекает через фото. Также не место в кошельке чекам, квитанциям, билетам, разным бумажкам. Нельзя отдавать все деньги до последней монетки, хотя бы копеечка должна остаться внутри. В кошелек не рекомендуется класть выигранные, найденные и взятые взаймы деньги. Считается, что они забирают на себя всю энергию и закрывают доступ в кошелек другим деньгам. Если на кошельке появились дырочки и потертости, разошлись швы и т.д., его нужно выбросить, потому что это является неустранимым препятствием для потоков энергии денег..