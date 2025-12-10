RSS
Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 15:47

  flyman написав:то ти там з кінцями чи на перетримці?

Гадаю, що на це питання немає відповіді - занадто багатовекторна задача.
Зараз планувати життя на мою думку можна максимум на 6 місяців.

У відповідь втручаються:
- ситуація з війною, яка може бути безкінечною;
- юридичні підстави для життя українця за кордоном ("Вид на прожиття", "Тимчасовий захист" або інше);
- наявність стабільної (або більш-менш стабільної) роботи.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 10 гру, 2025 16:00, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11607
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4093 раз.
Подякували: 1520 раз.
 
Профіль
 
1
2
7
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 15:52

  flyman написав:то ти там з кінцями чи на перетримці?

Пан зовсім не бачить сарказму?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10378
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1490 раз.
Подякували: 1897 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 16:03

  akurt написав:Гадаю, що на це питання немає відповіді - занадто багатовекторна задача.
Зараз планувати життя на мою думку можна максимум на 6 місяців.

У відповідь втручаються:
- ситуація з війною, яка може бути безкінечною;
- юридичні підстави для життя українця за кордоном ("Вид на прожиття", "Тимчасовий захист" або ніше);
- наявність стабільної (або більш-менш стабільної) роботи.

- На війну ніяк не вплинеш, але для ресурсу 23-60 нічого не зміниться навіть після війни.
- Легалізація - це думаю найважливіше, але багато нехтують або мають неперехідний на інший рівень статус (як от в США), або в Польщі 1 050 000 громадян теж на статусі.
- Мова - важливий пункт, але багато нехтують.
- Робота - в ЄС дозволяє мати оренду навіть для самих низькооплачуваних.
- Власне житло - тут звичайно на мою думку краще для тих хто має легалізацію.

Головне, планувати треба і на довше.
Зробіть собі планування з варіантами А, Б, В, Г і пропишіть свої дії.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10378
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1490 раз.
Подякували: 1897 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 16:14

  BIGor написав:
  flyman написав:то ти там з кінцями чи на перетримці?

Пан зовсім не бачить сарказму?

Та повернеться він, нікуди не діниться. Це коли нерухоміть в Україні нічого не коштувала і з нею нема чого було робити, то люди їхали світ за очі. А коли нерухомість у трудоднях коштує стільки, що у порівнянні з західною на ту саму кількість трудоднів за гроші її обміняти ніяк не вийде - то люди починають вертатися. Бо вимірювати статки та майно треба не в грошах, а в трудоднях, ціна на які у різних країнах різна.

Французи до цисарського Пітербургу їхали бо могли в Росії жити у 8-ми кімнатах з прислугою, а в Парижі за ті ж гроші лише горище з маленьким віконцем зняти.
2587715
Аватар користувача
 
Повідомлень: 316
З нами з: 25.12.23
Подякував: 9 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 16:55

  2587715 написав:
  BIGor написав:
  flyman написав:то ти там з кінцями чи на перетримці?

Пан зовсім не бачить сарказму?

Та повернеться він, нікуди не діниться. Це коли нерухоміть в Україні нічого не коштувала і з нею нема чого було робити, то люди їхали світ за очі. А коли нерухомість у трудоднях коштує стільки, що у порівнянні з західною на ту саму кількість трудоднів за гроші її обміняти ніяк не вийде - то люди починають вертатися. Бо вимірювати статки та майно треба не в грошах, а в трудоднях, ціна на які у різних країнах різна.

Французи до цисарського Пітербургу їхали бо могли в Росії жити у 8-ми кімнатах з прислугою, а в Парижі за ті ж гроші лише горище з маленьким віконцем зняти.

Так куди Флаймен вернеться, якщо він по легенді живе в Бучі?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10378
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1490 раз.
Подякували: 1897 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 00:04

BIGor

Так куди Флаймен вернеться, якщо він по легенді живе в Бучі?


Село під Тернополем. До колиски.
Hotab
 
Повідомлень: 17310
З нами з: 15.02.09
Подякував: 399 раз.
Подякували: 2551 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
