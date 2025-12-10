|
Еміграція, заробітчанство
Додано: Сер 10 гру, 2025 15:47
flyman написав:
то ти там з кінцями чи на перетримці?
Гадаю, що на це питання немає відповіді - занадто багатовекторна задача.
Зараз планувати життя на мою думку можна максимум на 6 місяців.
У відповідь втручаються:
- ситуація з війною, яка може бути безкінечною;
- юридичні підстави для життя українця за кордоном ("Вид на прожиття", "Тимчасовий захист" або інше);
- наявність стабільної (або більш-менш стабільної) роботи.
Востаннє редагувалось akurt
в Сер 10 гру, 2025 16:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 10 гру, 2025 15:52
flyman написав:
то ти там з кінцями чи на перетримці?
Пан зовсім не бачить сарказму?
Додано: Сер 10 гру, 2025 16:03
akurt написав:
Гадаю, що на це питання немає відповіді - занадто багатовекторна задача.
Зараз планувати життя на мою думку можна максимум на 6 місяців.
У відповідь втручаються:
- ситуація з війною, яка може бути безкінечною;
- юридичні підстави для життя українця за кордоном ("Вид на прожиття", "Тимчасовий захист" або ніше);
- наявність стабільної (або більш-менш стабільної) роботи.
- На війну ніяк не вплинеш, але для ресурсу 23-60 нічого не зміниться навіть після війни.
- Легалізація - це думаю найважливіше, але багато нехтують або мають неперехідний на інший рівень статус (як от в США), або в Польщі 1 050 000 громадян теж на статусі.
- Мова - важливий пункт, але багато нехтують.
- Робота - в ЄС дозволяє мати оренду навіть для самих низькооплачуваних.
- Власне житло - тут звичайно на мою думку краще для тих хто має легалізацію.
Головне, планувати треба і на довше.
Зробіть собі планування з варіантами А, Б, В, Г і пропишіть свої дії.
Додано: Сер 10 гру, 2025 16:14
BIGor написав: flyman написав:
то ти там з кінцями чи на перетримці?
Пан зовсім не бачить сарказму?
Та повернеться він, нікуди не діниться. Це коли нерухоміть в Україні нічого не коштувала і з нею нема чого було робити, то люди їхали світ за очі. А коли нерухомість у трудоднях коштує стільки, що у порівнянні з західною на ту саму кількість трудоднів за гроші її обміняти ніяк не вийде - то люди починають вертатися. Бо вимірювати статки та майно треба не в грошах, а в трудоднях, ціна на які у різних країнах різна.
Французи до цисарського Пітербургу їхали бо могли в Росії жити у 8-ми кімнатах з прислугою, а в Парижі за ті ж гроші лише горище з маленьким віконцем зняти.
Додано: Сер 10 гру, 2025 16:55
2587715 написав: BIGor написав: flyman написав:
то ти там з кінцями чи на перетримці?
Пан зовсім не бачить сарказму?
Та повернеться він, нікуди не діниться. Це коли нерухоміть в Україні нічого не коштувала і з нею нема чого було робити, то люди їхали світ за очі. А коли нерухомість у трудоднях коштує стільки, що у порівнянні з західною на ту саму кількість трудоднів за гроші її обміняти ніяк не вийде - то люди починають вертатися. Бо вимірювати статки та майно треба не в грошах, а в трудоднях, ціна на які у різних країнах різна.
Французи до цисарського Пітербургу їхали бо могли в Росії жити у 8-ми кімнатах з прислугою, а в Парижі за ті ж гроші лише горище з маленьким віконцем зняти.
Так куди Флаймен вернеться, якщо він по легенді живе в Бучі?
Додано: Чет 11 гру, 2025 00:04
BIGor
Так куди Флаймен вернеться, якщо він по легенді живе в Бучі?
Село під Тернополем. До колиски.
