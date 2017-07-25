В Україні треба скоротити робочий день до 5-6 годин, - експе

Додано: Нед 22 січ, 2017 14:30

rjkz написав: Юридически - это отчисления в ПФУ, то есть, якобы, платя в ПФУ человек делает отчисления в фонд СВОЕЙ пенсии Юридически - это отчисления в ПФУ, то есть, якобы, платя в ПФУ человек делает отчисления в фонд СВОЕЙ пенсии

rjkz написав: с чего начался разговор? - с того, что кто не платит - тот не получит пенсию, а пришли мы к тому, что кто не платит - тот не платит пенсию нынешним пенсам, иными словами - кто платит и кто НЕ платит - пенсию не получит в любом случае с чего начался разговор? - с того, что кто не платит - тот не получит пенсию, а пришли мы к тому, что кто не платит - тот не платит пенсию нынешним пенсам, иными словами - кто платит и кто НЕ платит - пенсию не получит в любом случае

Нет. В смысле, что отчисления действительно в ПФУ, но никакого "фонда своей пенсии" нет и никогда не было.Кто не платит - тот не получит, верноКто платит - тот платит пенсию нынешним пенсам, и лишь этот факт будет основой начисления для пенсии ему в будущем будущими налогоплательщиками, какой именно - будет известно лишь на основании тогдашних, будущих обстоятельств, как кол-во пенсионеров и объемы поступлений в ПФ. Не ноль, но больше ли минималки - неизвестно. Но никакого "фонда своей пенсии" - и это главная проблема самой системы.А если касательно темы уменьшения рабочего дня - это фактически уменьшит дневную/месячную производительность одного человека, если не уменьшит доходы, то затормозит их рост, и приведет только углублению кризиса и к тому, что работники сами будут стремится работать по совместительству, и в итоге - занятость не вырастет, а безработица вырастет еще больше.