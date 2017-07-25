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В Україні треба скоротити робочий
день до 5-6 годин, - експе

В Україні треба скоротити робочий день до 5-6 годин, - експе
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  #<12345

Чи вважаєте ви, що впровадження 5-6 ч. робочого дня допоможе економіці України?

В Україні треба скоротити робочий день до 5-6 годин, - експе 1.5 5 28
1. Так
50%
14
2. Ні
50%
14
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2017 14:30

Re: В Україні треба скоротити робочий день до 5-6 годин, - е

  rjkz написав:Юридически - это отчисления в ПФУ, то есть, якобы, платя в ПФУ человек делает отчисления в фонд СВОЕЙ пенсии

Нет. В смысле, что отчисления действительно в ПФУ, но никакого "фонда своей пенсии" нет и никогда не было.
  rjkz написав:с чего начался разговор? - с того, что кто не платит - тот не получит пенсию, а пришли мы к тому, что кто не платит - тот не платит пенсию нынешним пенсам, иными словами - кто платит и кто НЕ платит - пенсию не получит в любом случае

Кто не платит - тот не получит, верно
Кто платит - тот платит пенсию нынешним пенсам, и лишь этот факт будет основой начисления для пенсии ему в будущем будущими налогоплательщиками, какой именно - будет известно лишь на основании тогдашних, будущих обстоятельств, как кол-во пенсионеров и объемы поступлений в ПФ. Не ноль, но больше ли минималки - неизвестно. Но никакого "фонда своей пенсии" - и это главная проблема самой системы.
А если касательно темы уменьшения рабочего дня - это фактически уменьшит дневную/месячную производительность одного человека, если не уменьшит доходы, то затормозит их рост, и приведет только углублению кризиса и к тому, что работники сами будут стремится работать по совместительству, и в итоге - занятость не вырастет, а безработица вырастет еще больше.
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Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2017 23:04

  Faceless написав:
  rjkz написав:Юридически - это отчисления в ПФУ, то есть, якобы, платя в ПФУ человек делает отчисления в фонд СВОЕЙ пенсии

Нет. В смысле, что отчисления действительно в ПФУ, но никакого "фонда своей пенсии" нет и никогда не было.
  rjkz написав:с чего начался разговор? - с того, что кто не платит - тот не получит пенсию, а пришли мы к тому, что кто не платит - тот не платит пенсию нынешним пенсам, иными словами - кто платит и кто НЕ платит - пенсию не получит в любом случае

Кто не платит - тот не получит, верно
Кто платит - тот платит пенсию нынешним пенсам, и лишь этот факт будет основой начисления для пенсии ему в будущем будущими налогоплательщиками, какой именно - будет известно лишь на основании тогдашних, будущих обстоятельств, как кол-во пенсионеров и объемы поступлений в ПФ. Не ноль, но больше ли минималки - неизвестно. Но никакого "фонда своей пенсии" - и это главная проблема самой системы.
А если касательно темы уменьшения рабочего дня - это фактически уменьшит дневную/месячную производительность одного человека, если не уменьшит доходы, то затормозит их рост, и приведет только углублению кризиса и к тому, что работники сами будут стремится работать по совместительству, и в итоге - занятость не вырастет, а безработица вырастет еще больше.


Еще раз - ЮРИДИЧЕСКИ это не налог, а отчисления в фонд, фактически - такида, налог. Опять-же, юридически, пенсия привязана к отчислениям через персонификацию, но фактически все миллион раз меняется и хрен кто что получит. Математика это таки не химия -если некому наполнять, то нечего будет выплачивать.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 16:29

За такі гроші дивно, що хтось взагалі працює
Dimastuy10
 
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