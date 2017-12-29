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Форумчани року 2017
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 18192021
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 11:49

  Редактор форума написав:Редакция форума Finance.ua скрупулезно подвела итоги проведенного в 2017 году конкурса "Форумчане года".

Первое место и приз 1200 грн получает (барабанная дробь!) наш дорогой Гуру Imprinter

Второе место и приз 1000 грн получает Kostia

Третье место и приз 800 грн получает orest.

Аlександр
 
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  #<1 ... 18192021
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