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Форумчани року 2017
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: П'ят 29 гру, 2017 11:49
Редактор форума написав:
Редакция форума Finance.ua скрупулезно подвела итоги проведенного в 2017 году конкурса "Форумчане года".
Первое место и приз 1200 грн получает (барабанная дробь!) наш дорогой Гуру Imprinter
Второе место и приз 1000 грн получает Kostia
Третье место и приз 800 грн получает orest
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Аlександр
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