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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: П'ят 29 гру, 2017 11:49
Додано: Чет 04 січ, 2018 15:20
Перемога заслужена і закономірна.
Вітання.
Кращим на finance.ua зараз є Imprinter.
Додано: Чет 04 січ, 2018 22:53
Ни разу не интересовался суммой призового фонда и кто победит , но в конце у меня 2 вопроса -
почему призовой Фонд в размере 3 000 грн разделили на 1200 , 1000 и 800 , а не но более логичное 1500 , 1000 , 500 и второе , Руфиус это импринтер совпадение , но был никнейм ровно до получения пособия от форума
никому не верю
Додано: Чет 04 січ, 2018 23:01
Re: Форумчани року 2017
потом появился корабел,доктор болталогических наук
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Чет 04 січ, 2018 23:10
прекращайте смотреть документальные фильмы , вредно
никому не верю
Додано: Чет 04 січ, 2018 23:27
Так было бы логично 1500-1000-500, если было бы одна номинация и первое, второе и третье место.
Но в принципе призовой фонд выдали трем победителям в трех разных номинациях. Там где победил Импринтер - это несомненно самая трудозатратная, дать сотни полезных советов.
Ну, и конечно все понимают, что это просто игра. Вся жизнь - игра )))
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