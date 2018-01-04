Форумчани року 2017

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на тему Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс

Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс

#<1 ... 18192021 Додано: П'ят 29 гру, 2017 11:49 Редактор форума написав: Редакция форума Finance.ua скрупулезно подвела итоги проведенного в 2017 году конкурса "Форумчане года".



Первое место и приз 1200 грн получает (барабанная дробь!) наш дорогой Гуру Imprinter



Второе место и приз 1000 грн получает Kostia



Третье место и приз 800 грн получает orest. Редакция форума Finance.ua скрупулезно подвела итоги проведенного в 2017 году конкурса "Форумчане года".Первое место и приз 1200 грн получает (барабанная дробь!) наш дорогой ГуруВторое место и приз 1000 грн получаетТретье место и приз 800 грн получает

Аlександр Повідомлень: 2949 З нами з: 10.04.08 Подякував: 97 раз. Подякували: 190 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 січ, 2018 15:20 Редактор форума написав: Редакция форума Finance.ua скрупулезно подвела итоги проведенного в 2017 году конкурса "Форумчане года".



Первое место и приз 1200 грн получает (барабанная дробь!) наш дорогой Гуру Imprinter



Второе место и приз 1000 грн получает Kostia



Третье место и приз 800 грн получает orest.



Большая просьба победителей конкурса по вопросам получения приза написать мне в личные сообщения и продублировать на е-мейл Редакция форума Finance.ua скрупулезно подвела итоги проведенного в 2017 году конкурса "Форумчане года".Первое место и приз 1200 грн получает (барабанная дробь!) наш дорогой ГуруВторое место и приз 1000 грн получаетТретье место и приз 800 грн получаетБольшая просьба победителей конкурса по вопросам получения приза написать мне в личные сообщения и продублировать на е-мейл n.lebedev@mail.finance.ua

Перемога заслужена і закономірна.

Вітання.

Кращим на finance.ua зараз є Imprinter. Перемога заслужена і закономірна.Вітання.Кращим на finance.ua зараз є Imprinter. Квесторе_поверніться Повідомлень: 23715 З нами з: 22.11.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 1225 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 січ, 2018 22:53 Квесторе_поверніться написав: Редактор форума написав: Редакция форума Finance.ua скрупулезно подвела итоги проведенного в 2017 году конкурса "Форумчане года".



Первое место и приз 1200 грн получает (барабанная дробь!) наш дорогой Гуру Imprinter



Второе место и приз 1000 грн получает Kostia



Третье место и приз 800 грн получает orest.



Большая просьба победителей конкурса по вопросам получения приза написать мне в личные сообщения и продублировать на е-мейл Редакция форума Finance.ua скрупулезно подвела итоги проведенного в 2017 году конкурса "Форумчане года".Первое место и приз 1200 грн получает (барабанная дробь!) наш дорогой ГуруВторое место и приз 1000 грн получаетТретье место и приз 800 грн получаетБольшая просьба победителей конкурса по вопросам получения приза написать мне в личные сообщения и продублировать на е-мейл n.lebedev@mail.finance.ua

Перемога заслужена і закономірна.

Вітання.

Кращим на finance.ua зараз є Imprinter. Перемога заслужена і закономірна.Вітання.Кращим на finance.ua зараз є Imprinter.



Ни разу не интересовался суммой призового фонда и кто победит , но в конце у меня 2 вопроса -

почему призовой Фонд в размере 3 000 грн разделили на 1200 , 1000 и 800 , а не но более логичное 1500 , 1000 , 500 и второе , Руфиус это импринтер совпадение , но был никнейм ровно до получения пособия от форума Ни разу не интересовался суммой призового фонда и кто победит , но в конце у меня 2 вопроса -почему призовой Фонд в размере 3 000 грн разделили на 1200 , 1000 и 800 , а не но более логичное 1500 , 1000 , 500и второе , Руфиус это импринтерсовпадение , но был никнейм ровно до получения пособия от форума никому не верю sens

Повідомлень: 10375 З нами з: 12.09.13 Подякував: 28 раз. Подякували: 617 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 січ, 2018 23:01 Re: Форумчани року 2017 sens написав: но был никнейм ровно до получения пособия от форума но был никнейм ровно до получения пособия от форума потом появился корабел,доктор болталогических наук потом появился корабел,доктор болталогических наук Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому Мизантрóп

Повідомлень: 1000 З нами з: 03.12.14 Подякував: 83 раз. Подякували: 92 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 січ, 2018 23:10 Мизантрóп написав: sens написав: но был никнейм ровно до получения пособия от форума но был никнейм ровно до получения пособия от форума потом появился корабел,доктор болталогических наук потом появился корабел,доктор болталогических наук

прекращайте смотреть документальные фильмы , вредно прекращайте смотреть документальные фильмы , вредно никому не верю sens

Повідомлень: 10375 З нами з: 12.09.13 Подякував: 28 раз. Подякували: 617 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 січ, 2018 23:27 sens написав: почему призовой Фонд в размере 3 000 грн разделили на 1200 , 1000 и 800 , а не но более логичное 1500 , 1000 , 500 почему призовой Фонд в размере 3 000 грн разделили на 1200 , 1000 и 800 , а не но более логичное 1500 , 1000 , 500



Так было бы логично 1500-1000-500, если было бы одна номинация и первое, второе и третье место.

Но в принципе призовой фонд выдали трем победителям в трех разных номинациях. Там где победил Импринтер - это несомненно самая трудозатратная, дать сотни полезных советов.



Ну, и конечно все понимают, что это просто игра. Вся жизнь - игра ))) Так было бы логично 1500-1000-500, если было бы одна номинация и первое, второе и третье место.Но в принципе призовой фонд выдали трем победителям в трех разных номинациях. Там где победил Импринтер - это несомненно самая трудозатратная, дать сотни полезных советов.Ну, и конечно все понимают, что это просто игра. Вся жизнь - игра ))) freeze 4 Повідомлень: 7098 З нами з: 02.07.14 Подякував: 1871 раз. Подякували: 2600 раз. Профіль 7 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 18192021 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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