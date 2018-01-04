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Форумчани року 2017
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: П'ят 29 гру, 2017 11:49
Редактор форума написав:
Редакция форума Finance.ua скрупулезно подвела итоги проведенного в 2017 году конкурса "Форумчане года".
Первое место и приз 1200 грн получает (барабанная дробь!) наш дорогой Гуру Imprinter
Второе место и приз 1000 грн получает Kostia
Третье место и приз 800 грн получает orest
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Аlександр
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Додано: Чет 04 січ, 2018 15:20
Редактор форума написав:
Редакция форума Finance.ua скрупулезно подвела итоги проведенного в 2017 году конкурса "Форумчане года".
Первое место и приз 1200 грн получает (барабанная дробь!) наш дорогой Гуру Imprinter
Второе место и приз 1000 грн получает Kostia
Третье место и приз 800 грн получает orest
.
Большая просьба победителей конкурса по вопросам получения приза написать мне в личные сообщения и продублировать на е-мейл n.lebedev@mail.finance.ua
Перемога заслужена і закономірна.
Вітання.
Кращим на finance.ua зараз є Imprinter.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 04 січ, 2018 22:53
Квесторе_поверніться написав: Редактор форума написав:
Редакция форума Finance.ua скрупулезно подвела итоги проведенного в 2017 году конкурса "Форумчане года".
Первое место и приз 1200 грн получает (барабанная дробь!) наш дорогой Гуру Imprinter
Второе место и приз 1000 грн получает Kostia
Третье место и приз 800 грн получает orest
.
Большая просьба победителей конкурса по вопросам получения приза написать мне в личные сообщения и продублировать на е-мейл n.lebedev@mail.finance.ua
Перемога заслужена і закономірна.
Вітання.
Кращим на finance.ua зараз є Imprinter.
Ни разу не интересовался суммой призового фонда и кто победит , но в конце у меня 2 вопроса -
почему призовой Фонд в размере 3 000 грн разделили на 1200 , 1000 и 800 , а не но более логичное 1500 , 1000 , 500
и второе , Руфиус это импринтер
совпадение , но был никнейм ровно до получения пособия от форума
никому не верю
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sens
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Додано: Чет 04 січ, 2018 23:01
sens написав:
но был никнейм ровно до получения пособия от форума
потом появился корабел,доктор болталогических наук
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: Чет 04 січ, 2018 23:10
Мизантрóп написав: sens написав:
но был никнейм ровно до получения пособия от форума
потом появился корабел,доктор болталогических наук
прекращайте смотреть документальные фильмы , вредно
никому не верю
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sens
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Додано: Чет 04 січ, 2018 23:27
sens написав:
почему призовой Фонд в размере 3 000 грн разделили на 1200 , 1000 и 800 , а не но более логичное 1500 , 1000 , 500
Так было бы логично 1500-1000-500, если было бы одна номинация и первое, второе и третье место.
Но в принципе призовой фонд выдали трем победителям в трех разных номинациях. Там где победил Импринтер - это несомненно самая трудозатратная, дать сотни полезных советов.
Ну, и конечно все понимают, что это просто игра. Вся жизнь - игра )))
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freeze
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