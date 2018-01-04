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Форумчани року 2017
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 18192021
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 11:49

  Редактор форума написав:Редакция форума Finance.ua скрупулезно подвела итоги проведенного в 2017 году конкурса "Форумчане года".

Первое место и приз 1200 грн получает (барабанная дробь!) наш дорогой Гуру Imprinter

Второе место и приз 1000 грн получает Kostia

Третье место и приз 800 грн получает orest.

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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 15:20

  Редактор форума написав:Редакция форума Finance.ua скрупулезно подвела итоги проведенного в 2017 году конкурса "Форумчане года".

Первое место и приз 1200 грн получает (барабанная дробь!) наш дорогой Гуру Imprinter

Второе место и приз 1000 грн получает Kostia

Третье место и приз 800 грн получает orest.

Большая просьба победителей конкурса по вопросам получения приза написать мне в личные сообщения и продублировать на е-мейл n.lebedev@mail.finance.ua

Перемога заслужена і закономірна.
Вітання.
Кращим на finance.ua зараз є Imprinter.
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 22:53

  Квесторе_поверніться написав:
  Редактор форума написав:Редакция форума Finance.ua скрупулезно подвела итоги проведенного в 2017 году конкурса "Форумчане года".

Первое место и приз 1200 грн получает (барабанная дробь!) наш дорогой Гуру Imprinter

Второе место и приз 1000 грн получает Kostia

Третье место и приз 800 грн получает orest.

Большая просьба победителей конкурса по вопросам получения приза написать мне в личные сообщения и продублировать на е-мейл n.lebedev@mail.finance.ua

Перемога заслужена і закономірна.
Вітання.
Кращим на finance.ua зараз є Imprinter.


Ни разу не интересовался суммой призового фонда и кто победит , но в конце у меня 2 вопроса -
почему призовой Фонд в размере 3 000 грн разделили на 1200 , 1000 и 800 , а не но более логичное 1500 , 1000 , 500 :?: и второе , Руфиус это импринтер :?: совпадение , но был никнейм ровно до получения пособия от форума :mrgreen:
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 23:01

Re: Форумчани року 2017

  sens написав:но был никнейм ровно до получения пособия от форума
потом появился корабел,доктор болталогических наук
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 23:10

  Мизантрóп написав:
  sens написав:но был никнейм ровно до получения пособия от форума
потом появился корабел,доктор болталогических наук

прекращайте смотреть документальные фильмы , вредно :mrgreen:
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 23:27

  sens написав:почему призовой Фонд в размере 3 000 грн разделили на 1200 , 1000 и 800 , а не но более логичное 1500 , 1000 , 500


Так было бы логично 1500-1000-500, если было бы одна номинация и первое, второе и третье место.
Но в принципе призовой фонд выдали трем победителям в трех разных номинациях. Там где победил Импринтер - это несомненно самая трудозатратная, дать сотни полезных советов.

Ну, и конечно все понимают, что это просто игра. Вся жизнь - игра )))
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  #<1 ... 18192021
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