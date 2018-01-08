Я не желаю, и не радуюсь когда "СБ банков умерчвляют подобные попытки обогащения".
А вот вас кажется давит жаба
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Нед 07 січ, 2018 21:49
Я не желаю, и не радуюсь когда "СБ банков умерчвляют подобные попытки обогащения".
А вот вас кажется давит жаба
Всё IMHO
Додано: Пон 08 січ, 2018 09:00
меня давит все и всегда если это не у всех и не для всех.
никому не верю
Додано: Пон 08 січ, 2018 19:58
Re: Форумчани року 2017
Пора відкривати "Форумчани року 2018". Пропозиція давати не тільки рейтинг за минулий тиждень, а і потчний рейтинг. А то я як правило, бачу найбільш рейтингові пости пост-фактум, коли плюсування ніц не змінює у впевненій "перемозі" зрадофілів типа теперішнього лідера.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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