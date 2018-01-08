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Форумчани року 2017
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 19202122
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 19:58

Re: Форумчани року 2017

Пора відкривати "Форумчани року 2018". Пропозиція давати не тільки рейтинг за минулий тиждень, а і потчний рейтинг. А то я як правило, бачу найбільш рейтингові пости пост-фактум, коли плюсування ніц не змінює у впевненій "перемозі" зрадофілів типа теперішнього лідера.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 13:20

  Ой+ написав:Пора відкривати "Форумчани року 2018". Пропозиція давати не тільки рейтинг за минулий тиждень, а і потчний рейтинг. А то я як правило, бачу найбільш рейтингові пости пост-фактум, коли плюсування ніц не змінює у впевненій "перемозі" зрадофілів типа теперішнього лідера.


Все зависит от того, как быстро смогут (и смогут ли) программисты реализовать ту или иную задачу.
Сформулируйте, как Вы это видите, посмотрим, реально ли это реализовать.
Редактор форума
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 14:54

Re: Форумчани року 2017

  Редактор форума написав:Сформулируйте, как Вы это видите, посмотрим, реально ли это реализовать.


Добавити ще одну закладку в Топ-рейтинг, позначивши її як поточний Топ відповідей. Включати туди відповіді, які набрали хоча би певний прохідний мінімум 3-4 +. Оперативно пересортовувати, якщо рейтинг змінюється.
А ні, то окрему вкладку з поточним Топом - місце є.
З повагою, Ой+.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 14:58

  Ой+ написав:
  Редактор форума написав:Сформулируйте, как Вы это видите, посмотрим, реально ли это реализовать.


Добавити ще одну закладку в Топ-рейтинг, позначивши її як поточний Топ відповідей. Включати туди відповіді, які набрали хоча би певний прохідний мінімум 3-4 +. Оперативно пересортовувати, якщо рейтинг змінюється.
А ні, то окрему вкладку з поточним Топом - місце є.
З повагою, Ой+.

И тогда Вы сможете накручивать рейтинг тому, КТО вам нравится, причем именно из своих неких субъективных заключений о мировозрении того или иного форумчанина, а не за конкретные текущие его посты? :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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