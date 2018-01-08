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на тему Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс

Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс

#<1 ... 19202122 Додано: Пон 08 січ, 2018 19:58 Re: Форумчани року 2017 Пора відкривати "Форумчани року 2018". Пропозиція давати не тільки рейтинг за минулий тиждень, а і потчний рейтинг. А то я як правило, бачу найбільш рейтингові пости пост-фактум, коли плюсування ніц не змінює у впевненій "перемозі" зрадофілів типа теперішнього лідера. Не так добре з грошима, як погано без них. Ой+

Повідомлень: 1568 З нами з: 19.04.12 Подякував: 11 раз. Подякували: 204 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 січ, 2018 13:20 Ой+ написав: Пора відкривати "Форумчани року 2018". Пропозиція давати не тільки рейтинг за минулий тиждень, а і потчний рейтинг. А то я як правило, бачу найбільш рейтингові пости пост-фактум, коли плюсування ніц не змінює у впевненій "перемозі" зрадофілів типа теперішнього лідера. Пора відкривати. Пропозиція давати не тільки рейтинг за минулий тиждень, а і потчний рейтинг. А то я як правило, бачу найбільш рейтингові пости пост-фактум, коли плюсування ніц не змінює у впевненій "перемозі" зрадофілів типа теперішнього лідера.



Все зависит от того, как быстро смогут (и смогут ли) программисты реализовать ту или иную задачу.

Сформулируйте, как Вы это видите, посмотрим, реально ли это реализовать. Все зависит от того, как быстро смогут (и смогут ли) программисты реализовать ту или иную задачу.Сформулируйте, как Вы это видите, посмотрим, реально ли это реализовать. Редактор форума

Експерт Повідомлень: 486 З нами з: 12.03.09 Подякував: 25 раз. Подякували: 49 раз. Профіль Вебсайт

ICQ ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 січ, 2018 14:54 Re: Форумчани року 2017 Редактор форума написав: Сформулируйте, как Вы это видите, посмотрим, реально ли это реализовать. Сформулируйте, как Вы это видите, посмотрим, реально ли это реализовать.



Добавити ще одну закладку в Топ-рейтинг, позначивши її як поточний Топ відповідей. Включати туди відповіді, які набрали хоча би певний прохідний мінімум 3-4 +. Оперативно пересортовувати, якщо рейтинг змінюється.

А ні, то окрему вкладку з поточним Топом - місце є.

З повагою, Ой+. Добавити ще одну закладку в Топ-рейтинг, позначивши її як поточний Топ відповідей. Включати туди відповіді, які набрали хоча би певний прохідний мінімум 3-4 +. Оперативно пересортовувати, якщо рейтинг змінюється.А ні, то окрему вкладку з поточним Топом - місце є.З повагою, Ой+. Не так добре з грошима, як погано без них. Ой+

Повідомлень: 1568 З нами з: 19.04.12 Подякував: 11 раз. Подякували: 204 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 січ, 2018 14:58 Ой+ написав: Редактор форума написав: Сформулируйте, как Вы это видите, посмотрим, реально ли это реализовать. Сформулируйте, как Вы это видите, посмотрим, реально ли это реализовать.



Добавити ще одну закладку в Топ-рейтинг, позначивши її як поточний Топ відповідей. Включати туди відповіді, які набрали хоча би певний прохідний мінімум 3-4 +. Оперативно пересортовувати, якщо рейтинг змінюється.

А ні, то окрему вкладку з поточним Топом - місце є.

З повагою, Ой+. Добавити ще одну закладку в Топ-рейтинг, позначивши її як поточний Топ відповідей. Включати туди відповіді, які набрали хоча би певний прохідний мінімум 3-4 +. Оперативно пересортовувати, якщо рейтинг змінюється.А ні, то окрему вкладку з поточним Топом - місце є.З повагою, Ой+.

И тогда Вы сможете накручивать рейтинг тому, КТО вам нравится, причем именно из своих неких субъективных заключений о мировозрении того или иного форумчанина, а не за конкретные текущие его посты? И тогда Вы сможете накручивать рейтинг тому, КТО вам нравится, причем именно из своих неких субъективных заключенийтого или иного форумчанина, а не за конкретные текущие его посты? ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 22998 З нами з: 08.12.07 Подякував: 1885 раз. Подякували: 2586 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 19202122 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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