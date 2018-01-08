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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 08 січ, 2018 19:58
Re: Форумчани року 2017
Пора відкривати "Форумчани року 2018". Пропозиція давати не тільки рейтинг за минулий тиждень, а і потчний рейтинг. А то я як правило, бачу найбільш рейтингові пости пост-фактум, коли плюсування ніц не змінює у впевненій "перемозі" зрадофілів типа теперішнього лідера.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 09 січ, 2018 13:20
Все зависит от того, как быстро смогут (и смогут ли) программисты реализовать ту или иную задачу.
Сформулируйте, как Вы это видите, посмотрим, реально ли это реализовать.
Додано: Вів 09 січ, 2018 14:54
Re: Форумчани року 2017
Добавити ще одну закладку в Топ-рейтинг, позначивши її як поточний Топ відповідей. Включати туди відповіді, які набрали хоча би певний прохідний мінімум 3-4 +. Оперативно пересортовувати, якщо рейтинг змінюється.
А ні, то окрему вкладку з поточним Топом - місце є.
З повагою, Ой+.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 09 січ, 2018 14:58
И тогда Вы сможете накручивать рейтинг тому, КТО вам нравится, причем именно из своих неких субъективных заключений о мировозрении того или иного форумчанина, а не за конкретные текущие его посты?
... делайте хоть что-нибудь!
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