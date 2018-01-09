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Форумчани року 2017
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 20212223>
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 19:58

Re: Форумчани року 2017

Пора відкривати "Форумчани року 2018". Пропозиція давати не тільки рейтинг за минулий тиждень, а і потчний рейтинг. А то я як правило, бачу найбільш рейтингові пости пост-фактум, коли плюсування ніц не змінює у впевненій "перемозі" зрадофілів типа теперішнього лідера.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 13:20

  Ой+ написав:Пора відкривати "Форумчани року 2018". Пропозиція давати не тільки рейтинг за минулий тиждень, а і потчний рейтинг. А то я як правило, бачу найбільш рейтингові пости пост-фактум, коли плюсування ніц не змінює у впевненій "перемозі" зрадофілів типа теперішнього лідера.


Все зависит от того, как быстро смогут (и смогут ли) программисты реализовать ту или иную задачу.
Сформулируйте, как Вы это видите, посмотрим, реально ли это реализовать.
Редактор форума
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 14:54

Re: Форумчани року 2017

  Редактор форума написав:Сформулируйте, как Вы это видите, посмотрим, реально ли это реализовать.


Добавити ще одну закладку в Топ-рейтинг, позначивши її як поточний Топ відповідей. Включати туди відповіді, які набрали хоча би певний прохідний мінімум 3-4 +. Оперативно пересортовувати, якщо рейтинг змінюється.
А ні, то окрему вкладку з поточним Топом - місце є.
З повагою, Ой+.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 14:58

  Ой+ написав:
  Редактор форума написав:Сформулируйте, как Вы это видите, посмотрим, реально ли это реализовать.


Добавити ще одну закладку в Топ-рейтинг, позначивши її як поточний Топ відповідей. Включати туди відповіді, які набрали хоча би певний прохідний мінімум 3-4 +. Оперативно пересортовувати, якщо рейтинг змінюється.
А ні, то окрему вкладку з поточним Топом - місце є.
З повагою, Ой+.

И тогда Вы сможете накручивать рейтинг тому, КТО вам нравится, причем именно из своих неких субъективных заключений о мировозрении того или иного форумчанина, а не за конкретные текущие его посты? :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 15:38

  clientage написав:
  Ой+ написав:
  Редактор форума написав:Сформулируйте, как Вы это видите, посмотрим, реально ли это реализовать.


Добавити ще одну закладку в Топ-рейтинг, позначивши її як поточний Топ відповідей. Включати туди відповіді, які набрали хоча би певний прохідний мінімум 3-4 +. Оперативно пересортовувати, якщо рейтинг змінюється.
А ні, то окрему вкладку з поточним Топом - місце є.
З повагою, Ой+.

И тогда Вы сможете накручивать рейтинг тому, КТО вам нравится, причем именно из своих неких субъективных заключений о мировозрении того или иного форумчанина, а не за конкретные текущие его посты? :mrgreen:


Нет смысла слишком серьезно относится к рейтингам.
Если публиковать какие-то текущие рейтинги, то недовольные нынешним положением дел получат явный бонус - их очевидно больше, они полны негодованием и энергичны в своем протесте. Тех, кого всё устраивает явно меньше, возможно они больше заняты, например, считают свои возрастающие доходы.

Кроме того, явно профессиональные посты по теме финансов, инвестиций и тд будут на обочине жизни, все будут клацать за своих политических единомышленников. Оно нам надо ?
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 16:10

Re: Форумчани року 2017

Треба вигнати з рейта обговорення новин. Тільки спеціалізовані форуми.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 +50грн. до депо http://minfin.com.ua/deposits/bonus
chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 16:15

  chipmunk написав:Треба вигнати з рейта обговорення новин. Тільки спеціалізовані форуми.


В обсуждении новостей бывает не меньше умных мыслей, чем в профильных ветках по направлениям.
Тот же Адам Смит публикует себя только в новостях.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 16:20

Re: Форумчани року 2017

  freeze написав:Если публиковать какие-то текущие рейтинги, то недовольные нынешним положением дел получат явный бонус - их очевидно больше, они полны негодованием и энергичны в своем протесте.


У всякому випадку "недовольные нынешним положением" і зараз у явному виграші. З моїх
  clientage написав:субъективных заключений
4 з 5 постів саме такі. Причому хард незадоволений у вверху, софт незадоволені внизу.
З практичної точки зору певна порада може бути актуальна обмежений термін часу і пройти повз увагу тих, хто її потребує.

  chipmunk написав:Треба вигнати з рейта обговорення новин. Тільки спеціалізовані форуми.

Теж варіант, бо судячи по всьому наступним переможцем буде найкритичніший форумчанин.
Хоча суб'єктивно знову ж таки пік економічної кризи був лютий 2015, тоді реально машин на центральних вулицях не стало, а зараз для більшості рівень життя не гірший ніж у 2013.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 16:23

  chipmunk написав:Треба вигнати з рейта обговорення новин. Тільки спеціалізовані форуми.

Раціонально до речі
  freeze написав:В обсуждении новостей бывает не меньше умных мыслей, чем в профильных ветках по направлениям.
Тот же Адам Смит публикует себя только в новостях.

С другой стороны, подавляющее большинство заплюсованных постов в осуждении новостей - это популистические и эмоциональные, но пустые и часто глупые заявления, а то и просто нытье.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 16:30

Re: Форумчани року 2017

Після піару майже трупа Михи Сміт не є авторитет.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 +50грн. до депо http://minfin.com.ua/deposits/bonus
chipmunk
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