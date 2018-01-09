Форумчани року 2017

Додано: Пон 08 січ, 2018 19:58

Пора відкривати "Форумчани року 2018". Пропозиція давати не тільки рейтинг за минулий тиждень, а і потчний рейтинг. А то я як правило, бачу найбільш рейтингові пости пост-фактум, коли плюсування ніц не змінює у впевненій "перемозі" зрадофілів типа теперішнього лідера.

Не так добре з грошима, як погано без них.