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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 08 січ, 2018 19:58
Re: Форумчани року 2017
Пора відкривати "Форумчани року 2018". Пропозиція давати не тільки рейтинг за минулий тиждень, а і потчний рейтинг. А то я як правило, бачу найбільш рейтингові пости пост-фактум, коли плюсування ніц не змінює у впевненій "перемозі" зрадофілів типа теперішнього лідера.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 09 січ, 2018 13:20
Все зависит от того, как быстро смогут (и смогут ли) программисты реализовать ту или иную задачу.
Сформулируйте, как Вы это видите, посмотрим, реально ли это реализовать.
Додано: Вів 09 січ, 2018 14:54
Re: Форумчани року 2017
Добавити ще одну закладку в Топ-рейтинг, позначивши її як поточний Топ відповідей. Включати туди відповіді, які набрали хоча би певний прохідний мінімум 3-4 +. Оперативно пересортовувати, якщо рейтинг змінюється.
А ні, то окрему вкладку з поточним Топом - місце є.
З повагою, Ой+.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 09 січ, 2018 14:58
И тогда Вы сможете накручивать рейтинг тому, КТО вам нравится, причем именно из своих неких субъективных заключений о мировозрении того или иного форумчанина, а не за конкретные текущие его посты?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 09 січ, 2018 15:38
Нет смысла слишком серьезно относится к рейтингам.
Если публиковать какие-то текущие рейтинги, то недовольные нынешним положением дел получат явный бонус - их очевидно больше, они полны негодованием и энергичны в своем протесте. Тех, кого всё устраивает явно меньше, возможно они больше заняты, например, считают свои возрастающие доходы.
Кроме того, явно профессиональные посты по теме финансов, инвестиций и тд будут на обочине жизни, все будут клацать за своих политических единомышленников. Оно нам надо ?
Додано: Вів 09 січ, 2018 16:10
Re: Форумчани року 2017
Треба вигнати з рейта обговорення новин. Тільки спеціалізовані форуми.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Вів 09 січ, 2018 16:15
Додано: Вів 09 січ, 2018 16:20
Re: Форумчани року 2017
У всякому випадку "недовольные нынешним положением" і зараз у явному виграші. З моїх
4 з 5 постів саме такі. Причому хард незадоволений у вверху, софт незадоволені внизу.
З практичної точки зору певна порада може бути актуальна обмежений термін часу і пройти повз увагу тих, хто її потребує.
Теж варіант, бо судячи по всьому наступним переможцем буде найкритичніший форумчанин.
Хоча суб'єктивно знову ж таки пік економічної кризи був лютий 2015, тоді реально машин на центральних вулицях не стало, а зараз для більшості рівень життя не гірший ніж у 2013.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 09 січ, 2018 16:23
Раціонально до речі
С другой стороны, подавляющее большинство заплюсованных постов в осуждении новостей - это популистические и эмоциональные, но пустые и часто глупые заявления, а то и просто нытье.
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Додано: Вів 09 січ, 2018 16:30
Re: Форумчани року 2017
Після піару майже трупа Михи Сміт не є авторитет.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 +50грн. до депо http://minfin.com.ua/deposits/bonus
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