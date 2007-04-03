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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 21 жов, 2019 22:51
osafly написав:
Казак,а я тебя между прочим таким и представлял..В виде Паниковского
Гусей тыришь во Львове?? Чи не?? Признавайся
Ні, лише кур і кролів.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Козак-характерник
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Додано: Вів 22 жов, 2019 23:24
Прошла сигнальная транзакция 0,00000888. Вероятно сильное движение более 33%. Скорее всего дамп в течении максимум 3-х суток.
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andrein
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Додано: Вів 22 жов, 2019 23:33
andrein написав:
Прошла сигнальная транзакция 0,00000888. Вероятно сильное движение более 33%. Скорее всего дамп в течении максимум 3-х суток.
От кого прошла? К кому прошла? Если я через неделю отправлю 0,00000888 на какой-то адрес: какова вероятность сильного движения более 33%?
Реально уже секта мошенников какая-то.
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airmax78
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Додано: Вів 22 жов, 2019 23:51
airmax78 написав: andrein написав:
Прошла сигнальная транзакция 0,00000888. Вероятно сильное движение более 33%. Скорее всего дамп в течении максимум 3-х суток.
От кого прошла? К кому прошла? Если я через неделю отправлю 0,00000888 на какой-то адрес: какова вероятность сильного движения более 33%?
Реально уже секта мошенников какая-то.
Предупрежден, значит вооружен !
Секта верующих !
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andrein
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