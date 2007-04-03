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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 січ, 2020 20:29
КХ
Козак-характерник написав: Zebra написав:
Признаюсь честно, не сдержался открыл позицию на 10000 штучек к битку по маржиналке. Посмотрим, сыграет ли ставка, т.к. к битку он все еще на дне валяется, бери и руби капусту.
В мене 13000 ріпли.
З хвостиком.
всех рипловирусом заразил
Я тоже 8к+ прикупил
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