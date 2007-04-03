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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1910191119121913

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 156
1) дно вже було пройдено
26%
41
2) не нижче 3500
12%
18
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
54
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 19:31

  phantom_systems написав:
  Zebra написав:Есть такая вещь - называется IPv4. Так вот там, уже давно закончились свободные блоки и на рынке продают или сдают в аренду начиная от /24 - то есть от 256 адресов. Реальная цена колеблется от $2000 до 4000 (приблизительно), аренда около $60 в месяц (но это не точно). Всего блоков /24 технически 16 млн 777 тысяч 216 штук. Порядок цифр такой же как и у биткоина. Но доступ к рынку имеют только компании, физическое лицо не может на себя оформить блок.

Если предположить, что IPv4 на котором построен интернет, это реально работающая экосистема, капитализация всего адресного пространства на моменте от $33 млрд до $66 млрд. То можно сделать косвенный вывод, что биткоин в конце своего пути должен упасть в цене ниже реально приносящего доход IPv4. Но пока игра продолжается...

В нормальных странах значительная часть трафика уже IPv6. Только в отсталых типа Украины еще все на IPv4 завязано.

https://www.google.com/intl/en/ipv6/statistics.html

Между прочим, IPv6 спецификации уже 25 лет. Примерно лет 20 как есть ее поддержка в основных ОСях, но только в последние лет 5 пошел mass adoption. Крипту это тоже ждет. Клиент еще не созрел :)

Тем более, еще одно доказательство, что любая технология, или версия технологии устаревает. Биткоин не исключение. Но на это может понадобиться время, пока что игра продолжается...
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 19:42

Сегодня на Битмексе одного человека стрелой от стопа еще на 42 пункта ниже снесло.
Ruslan2453
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 19:57

  Ruslan2453 написав:Сегодня на Битмексе одного человека стрелой от стопа еще на 42 пункта ниже снесло.

Що і треба було довести. Маніпулі дрючать, як схочуть. А бітмех - це івзагалі бандюки з бандюків.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 20:26

Уважаемые завсегдатаи ветки, а с этим обменником криптовалют кто-то имел дело https://locationcrypto.com/ - можно через него выводить? Интересует в первую очередь обмен крипты на доллары, сумма, конечно, по форумским меркам смешная, но и ее терять неохота. Просто почти 2000 страниц топика я точно не осилю.
Natt
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 20:44

  Natt написав:Уважаемые завсегдатаи ветки, а с этим обменником криптовалют кто-то имел дело https://locationcrypto.com/ - можно через него выводить? Интересует в первую очередь обмен крипты на доллары, сумма, конечно, по форумским меркам смешная, но и ее терять неохота. Просто почти 2000 страниц топика я точно не осилю.

На бестченж є цей кантор? Тоді можете сміливо юзати... :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 21:41

  Natt написав:Уважаемые завсегдатаи ветки, а с этим обменником криптовалют кто-то имел дело https://locationcrypto.com/ - можно через него выводить? Интересует в первую очередь обмен крипты на доллары, сумма, конечно, по форумским меркам смешная, но и ее терять неохота. Просто почти 2000 страниц топика я точно не осилю.


Не зацикливайтесь на чём то одном.КХ вам правильно сказал. если вы не на бирже, то бестченж в помощь.Там вибираете выгодный курс и обязательно читаете отзывы.Но, честно я бы вам посоветовал . однако зарегиться на Куне или БТЦ - трейд.И там спокойно продать и вывести .Вы скажете, что вам доллары, но там где вам дадут доллары, будут уже заложены все промежуточные комисы.Лучше их самому уже откупать.выводите сразу на карты банков с хорошим онлайн обменом.А насчёт обменка на доллары сразу - это как правило частник, тогда нужно знать его репутацию.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 21:47

  phantom_systems написав:Биржи зло, мультипулы зло, регуляторы тоже зло :). Как говорится, плохому танцору...

Видать ты не понял смысл.В плане если крипта только для торговли, то конечно сильные движения это благо.Но хотелось бы. чтобы уже и что то толковое от неё было.Даже тот же биток как актив не был подвержен таким манипулькам.Сраные биржи имеют ок 16% битка и вертят им как хотят.Всё идёт по пути распространения постепенного этого актива и со временем у бирж не будет такой возможности, вот тогда и парабола нарисуется очередная.Я кстати не из секты туземунщиков. но логика так трактует.Актив уже признан в мире. включается в инвестпортфели.
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 22:09

  Кучинелли написав:
  phantom_systems написав:Биржи зло, мультипулы зло, регуляторы тоже зло :). Как говорится, плохому танцору...

Видать ты не понял смысл.В плане если крипта только для торговли, то конечно сильные движения это благо.Но хотелось бы. чтобы уже и что то толковое от неё было.Даже тот же биток как актив не был подвержен таким манипулькам.Сраные биржи имеют ок 16% битка и вертят им как хотят.Всё идёт по пути распространения постепенного этого актива и со временем у бирж не будет такой возможности, вот тогда и парабола нарисуется очередная.Я кстати не из секты туземунщиков. но логика так трактует.Актив уже признан в мире. включается в инвестпортфели.

Сама технлогія криптовалют, не лише бітка, може й стане в нагоді. Але біток, як платіжний засіб чи засіб зберігання, навряд чи. Біток може бути лише посередником в платежі між фіатом. Питання, навіщо? Анонімність? Її немає. Швидкість, комісії, гарантії...теж сумнівний конкурент банкам. Крипту треба придбати через фіат - раз коміс, вивести - два коміс, обчинка видєлкі не коштує. Поки існують держави, монетарна політика, це в корні протирічить ідеї децентралізації бітка. Випустити національні електронні валюти, оце можливо і є ймовірним варіантом. Будь яка держава не буде в захваті, якщо втратить монополію на друк фантиків. А біток - це просто розкручений бренд, практичної цінності в якому немає. І те, розкрутка не масова. Щоб пішло в маси, інструмент повинен бути зрозумілим як 2*2. В нас ще є люди, для яких банківська картка - це фантастика, компом не вміють користуватися...А тут крипта якась. :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 22:57

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Индикатор Hash Ribbons по всем монетам показывает падение..Индикатор до сего момента-не ошибался ни разу...Разворот тренда??Можете сами на трейдингвью поглядеть..Покупки дна правда,он предсказывает с небольшим опозданием...примерно до недели.Возможно сейчас дольют то что откупили на падающих ножах и дольют немного биток на текущих и пойдем на полноценную долгосрочную коррекцию на следующей неделе...Вопрос лишь в том,дадут 11 или нет...Альты не все отстреляли.Некоторые так и остались чуть ли не у дна...
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 23:06

  osafly написав:Индикатор Hash Ribbons по всем монетам показывает падение..Индикатор до сего момента-не ошибался ни разу...Разворот тренда??Можете сами на трейдингвью поглядеть..Покупки дна правда,он предсказывает с небольшим опозданием...примерно до недели.Возможно сейчас дольют то что откупили на падающих ножах и дольют немного биток на текущих и пойдем на полноценную долгосрочную коррекцию на следующей неделе...Вопрос лишь в том,дадут 11 или нет...Альты не все отстреляли.Некоторые так и остались чуть ли не у дна...

Це залежатиме від ставок хомок і рівней плечей на лонг/шорт. А просто гнати на 11, навіщо? Розмірковую логічно, але із зауваженням, що логіка тут не завжди спрацьюовує. Не претендую на істину.

1. Хто куплятиме біток вище 10? Невже лохів неміряно? :) Навряд чи, такий фінт прокатить.

2. Ринок пустий, всі пострижені, нових грошей не передбачається. То штампувати тезер і гнати ціну, щоб повітря в системі ганяти по колу?

Висновок - йти на низ і шукати нових покупців на криптолайно.

В цілому дорога розчищена, щоб гнати на північ і на південь, до екстремальних позначок. Але нові гроші, як на мене, можна отримати, лише опускаючи ціну.
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