Если ФРС оставит учётную ставку без изменений и не будет сокращать QE до конца года, остальные центробанки также сохранят прежнюю монетарную политику, а китайцы спасут Evergrande от совершенно неуместного дефолта, фонда отыграет недавние потери и крипта вместе с ней. Перспективы так себе, но боковик в коридоре 40к-50к вполне нормальный вариант.
phantom_systems написав:а китайцы спасут Evergrande от совершенно неуместного дефолта
Долговые обязательства этого застройщика - 10% от резервов центробанка Китая. К тому же в число заемщиков входят инвестиционные компании явно недружественной Америки. Все уже считают часы когда компания объявит дефолт. Убытки инвест компании вполне могут покрыть за счет биткоина, который все еще в плюсе для их точек входа. Как то так все выглядит. Против боковиков ничего против не имею, но лонги можно выбить, только ниже 40к
phantom_systems написав:а китайцы спасут Evergrande от совершенно неуместного дефолта
Долговые обязательства этого застройщика - 10% от резервов центробанка Китая.
Так все застройщики по уши в кредитах, специфика бизнеса. 300 ярдов долгов обслуживать непросто. Пока что их 100 лямов спасёт, это до следующего погашения. Дело не в самой Evergrande, а в том, что она потянет вниз весь рынок китайской недвиги вместе с гонконгской фондой, затем будет общее падение ВВП страны. Их партайгеноссе и так были не в восторге от результатов Q2, да и Q3 вряд ли выйдет лучше, а после такого залёта Q4 и весь год можно сливать. Вот и вопрос, пойдут ли они на это.
кто внимательный, мог заметить, что фрактал июль-сентябрь абсолютно идентичен с февраля по апрель, все тот же паттерн квазимодо, поэтому логично ожидать падения до уровня 38К, там и фибо и главная поддержка лежит. Еще интересные уровни 28 и 17. Забавно, что в обоих случаях виновником падения выступил Китай