RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2723272427252726
Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 20:40

Знов лонгустинчіків чпокають... :|
Козак-характерник
2
 
Повідомлень: 29545
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2103 раз.
Подякували: 2190 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 22:13

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Допускаю, биток прольют до 38к, там можно откупиться, чтоб продать на отскоке по 40к, заработав 5% на ровном месте
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10349
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1453 раз.
Подякували: 2055 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 23:04

  Zebra написав:Допускаю, биток прольют до 38к, там можно откупиться, чтоб продать на отскоке по 40к, заработав 5% на ровном месте

Это слишком большое падение на таком коротком интервале без видимых причин. Сегодня деда 2 раза толкали ниже 43к, но всё выкупили. Если завтра не продавят, будет отскок.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1741
З нами з: 14.04.15
Подякував: 20 раз.
Подякували: 333 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 23:08

  phantom_systems написав:
  Zebra написав:Допускаю, биток прольют до 38к, там можно откупиться, чтоб продать на отскоке по 40к, заработав 5% на ровном месте

Это слишком большое падение на таком коротком интервале без видимых причин. Сегодня деда 2 раза толкали ниже 43к, но всё выкупили. Если завтра не продавят, будет отскок.

Уровень грызут, скорее всего продавят на днях и дальше вниз пойдет. Выше 38к нет смысла покупать.

Институционалы продолжают расставаться с битком, с дисконтом 15%

https://ycharts.com/companies/GBTC/disc ... ium_to_nav
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10349
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1453 раз.
Подякували: 2055 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 00:21

  Zebra написав:
  phantom_systems написав:
  Zebra написав:Допускаю, биток прольют до 38к, там можно откупиться, чтоб продать на отскоке по 40к, заработав 5% на ровном месте

Это слишком большое падение на таком коротком интервале без видимых причин. Сегодня деда 2 раза толкали ниже 43к, но всё выкупили. Если завтра не продавят, будет отскок.

Уровень грызут, скорее всего продавят на днях и дальше вниз пойдет. Выше 38к нет смысла покупать.

Институционалы продолжают расставаться с битком, с дисконтом 15%

https://ycharts.com/companies/GBTC/disc ... ium_to_nav

Если ФРС оставит учётную ставку без изменений и не будет сокращать QE до конца года, остальные центробанки также сохранят прежнюю монетарную политику, а китайцы спасут Evergrande от совершенно неуместного дефолта, фонда отыграет недавние потери и крипта вместе с ней. Перспективы так себе, но боковик в коридоре 40к-50к вполне нормальный вариант.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1741
З нами з: 14.04.15
Подякував: 20 раз.
Подякували: 333 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 00:34

  phantom_systems написав:а китайцы спасут Evergrande от совершенно неуместного дефолта


Долговые обязательства этого застройщика - 10% от резервов центробанка Китая.
К тому же в число заемщиков входят инвестиционные компании явно недружественной Америки. Все уже считают часы когда компания объявит дефолт. Убытки инвест компании вполне могут покрыть за счет биткоина, который все еще в плюсе для их точек входа. Как то так все выглядит. Против боковиков ничего против не имею, но лонги можно выбить, только ниже 40к
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10349
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1453 раз.
Подякували: 2055 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 01:30

  Zebra написав:
  phantom_systems написав:а китайцы спасут Evergrande от совершенно неуместного дефолта


Долговые обязательства этого застройщика - 10% от резервов центробанка Китая.

Так все застройщики по уши в кредитах, специфика бизнеса. 300 ярдов долгов обслуживать непросто. Пока что их 100 лямов спасёт, это до следующего погашения. Дело не в самой Evergrande, а в том, что она потянет вниз весь рынок китайской недвиги вместе с гонконгской фондой, затем будет общее падение ВВП страны. Их партайгеноссе и так были не в восторге от результатов Q2, да и Q3 вряд ли выйдет лучше, а после такого залёта Q4 и весь год можно сливать. Вот и вопрос, пойдут ли они на это.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1741
З нами з: 14.04.15
Подякував: 20 раз.
Подякували: 333 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 03:39

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

кто внимательный, мог заметить, что фрактал июль-сентябрь абсолютно идентичен с февраля по апрель, все тот же паттерн квазимодо, поэтому логично ожидать падения до уровня 38К, там и фибо и главная поддержка лежит. Еще интересные уровни 28 и 17. Забавно, что в обоих случаях виновником падения выступил Китай
spacemachine
Аватар користувача
 
Повідомлень: 211
З нами з: 27.06.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2723272427252726
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: phantom_systems і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 8296, 8297, 8298
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
82970 207694123
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 вер, 2021 23:28
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 772, 773, 774
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7732 7947808
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 вер, 2021 20:17
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 69440
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.