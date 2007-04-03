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Валютний ринок у світі
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 795796797798
Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 12:14

свіжі новини: українцям не вистачає автоматичної стрілецької зброї
гордий сьогодні бути бійцем ТрО Білоцерківського району

шкода, що у мене немає війського квитка, бо колись у далекому 1994 році я відкупився від служби у на той час по суті ще сраній совєцькій армії

а на пластикову ID картку не можна укласти контракт, бо згідно Закону про обіг зброї номер автомата вписується або у (паперовий) паспорт, або у військовий

страх та розгубленість потроху проходить.

Слава Україні ! Смерть ворогам !!!
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 16:25

Доброго здоров'я усім форумчанам.

Життя продовжується, як і торгівля на форексі

засідання ФРС США по ставках знову поверне до фокусу уваги свідоме відставання центробанку від кривої % ставок, коли долярова інфляція разом з ринковими ставками набагато випереджає номінальну базову !

Єврик у купі з іншими мажорами має шанс не тільки пригальмувати, а й показати свої загартовані у валютних боях властивості живучості - та відскочити вище.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 17:05

щодо EUR/USD

Євро на тижневих інтервалах :

https://i.imgur.com/axJFOZn.jpg

проти єврика грає війна у Європі та критична енергетична залежність Єврозони від постачання російських енергоносіїв, що вже призвело до росту захмарних цін на природний газ, котрий традиційно дорожчий саме у Європі (у декілька разів)
що загалом підриває конкурентні можливості експортерів та промисловців Євросоюзу

https://www.indexmundi.com/commodities/ ... months=180

середньомісячна (імпортна) ціна росгазу за 1 MMBtu:
Jan 2022 $28.26 -25.69%
Feb 2022 $27.23 -3.64%
Mar 2022 $42.39 +55.67%

внутрішні для США ціни увесь цей час коливалися в межах $5-$7

PS. коефіцієнт переведення вартості до звичних для нас цін у $$$ за 1 тис кубів
$42.39 x 35,687 = $1.512
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 12:34

  ЛОБ написав:Євро на тижневих інтервалах :

https://i.imgur.com/axJFOZn.jpg

проти єврика грає війна у Європі та критична енергетична залежність Єврозони від постачання російських енергоносіїв, що вже призвело до росту захмарних цін на природний газ, котрий традиційно дорожчий саме у Європі (у декілька разів)
що загалом підриває конкурентні можливості експортерів та промисловців Євросоюзу

https://www.indexmundi.com/commodities/ ... months=180

середньомісячна (імпортна) ціна росгазу за 1 MMBtu:
Jan 2022 $28.26 -25.69%
Feb 2022 $27.23 -3.64%
Mar 2022 $42.39 +55.67%

внутрішні для США ціни увесь цей час коливалися в межах $5-$7

PS. коефіцієнт переведення вартості до звичних для нас цін у $$$ за 1 тис кубів
$42.39 x 35,687 = $1.512


Що по евро думаєте?
2daphne
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 17:51

Re: Валютний ринок у світі

ЛОБ мабуть пройшов через ліквідацію депо, через надмірну віру у євро і малювання відсоків до 1.25.
А я попереджав.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 14:06

Zebra
ЛОБ мабуть зайнятий зовсім іншими справами.
Vic
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 15:38

Апну тему.
Допоможіть розібратись, в інтернеті відповідь ніяк не знайду.
Отже, країна Південний Судан. Валюта - південносуданський фунт (SSP) .
Офіційний курс до долара $1=130 SSP. Фактичний курс обміну всюди, хоч чорний ранок в бутіках, хоч в нац. банку (без чеків, просто на столі в фойє) - 1010..1025 SSD. Тут нема помилки в комах, саме так, за $100 дають 101-у тисячну купюру місцевих фунтів.

Як таке можливо?? А що буде, якщо розрахуватись гривневою карткою в нечисленних магазинах, де така опція є?? По якому курсу порахує? По офіційному ж? (вірніше близькому до нього) . Це ж буде жахлива обдираловка??

Якщо що, біло-зелені сотки не ходять. Лише сині.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 20:58

Hotab

Що б побачити приблизні курси, можна спробувати
https://www.mastercard.us/en-us/persona ... rency.html
Або https://www.visa.com.ua/en_UA/support/c ... lator.html
Мені показало для MC(0% bank fee)
Your transaction amount of 1,000.00 SSP = 34.93 UAH in your card currency
Для візи(0% bank fee)
1000 SSP = 35.204937 UAH
h8_Sharhan
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 00:55

  h8_Sharhan написав:Hotab

Що б побачити приблизні курси, можна спробувати
https://www.mastercard.us/en-us/persona ... rency.html
Або https://www.visa.com.ua/en_UA/support/c ... lator.html
Мені показало для MC(0% bank fee)
Your transaction amount of 1,000.00 SSP = 34.93 UAH in your card currency
Для візи(0% bank fee)
1000 SSP = 35.204937 UAH

Дякую, з серпня розібрався в цьому питанні)
Доречі з квітня 2023 року до сьогодні їх валюта девальвувала з 80 тис за 100 долар до 120 тис.
Hotab
 
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