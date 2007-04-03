Валютний ринок у світі

засідання ФРС США по ставках знову поверне до фокусу уваги свідоме відставання центробанку від кривої % ставок, коли долярова інфляція разом з ринковими ставками набагато випереджає номінальну базову !
Єврик у купі з іншими мажорами має шанс не тільки пригальмувати, а й показати свої загартовані у валютних боях властивості живучості - та відскочити вище.
проти єврика грає війна у Європі та критична енергетична залежність Єврозони від постачання російських енергоносіїв, що вже призвело до росту захмарних цін на природний газ, котрий традиційно дорожчий саме у Європі (у декілька разів) що загалом підриває конкурентні можливості експортерів та промисловців Євросоюзу
проти єврика грає війна у Європі та критична енергетична залежність Єврозони від постачання російських енергоносіїв, що вже призвело до росту захмарних цін на природний газ, котрий традиційно дорожчий саме у Європі (у декілька разів) що загалом підриває конкурентні можливості експортерів та промисловців Євросоюзу
Апну тему. Допоможіть розібратись, в інтернеті відповідь ніяк не знайду. Отже, країна Південний Судан. Валюта - південносуданський фунт (SSP) . Офіційний курс до долара $1=130 SSP. Фактичний курс обміну всюди, хоч чорний ранок в бутіках, хоч в нац. банку (без чеків, просто на столі в фойє) - 1010..1025 SSD. Тут нема помилки в комах, саме так, за $100 дають 101-у тисячну купюру місцевих фунтів.
Як таке можливо?? А що буде, якщо розрахуватись гривневою карткою в нечисленних магазинах, де така опція є?? По якому курсу порахує? По офіційному ж? (вірніше близькому до нього) . Це ж буде жахлива обдираловка??