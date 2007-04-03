phantom_systems
у вас есть мысли шо с эосом буде? у мну его немного осталось, но жаль в минус сливать...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 13 сер, 2022 12:22
phantom_systems
у вас есть мысли шо с эосом буде? у мну его немного осталось, но жаль в минус сливать...
Додано: Суб 13 сер, 2022 16:21
Я этот шлак на дне усреднил. Половину недавно перелил в деда, остальное до конца месяца закрою. Не взлетит оно, потому что никому реально не нужно. Тёрки между холдерами и block.one не добавляют оптимизма, это ещё до суда не дошло.
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