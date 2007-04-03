|
|
|
Криптовалюта, ринок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 17 сер, 2022 10:07
phantom_systems написав:
не верю, буду основательно разгружаться.
Це дуже гарний сигнал, "надо брать"
. Згадайте ETC, BTG в 20-21 році, також ніхто в них не вірив. Тоді також основну частину продала, зловила 1,5-2хх, і потім тільки спотерігала за справжнім ростом. ...Спрацювали відкладені ордера по EOS (0,9$ и 1,25$), хай трохи полежать, все одно продати не можу,- в Херсоні немає нашого мобільного зв'язку, а на біржі 2FA, не маю змоги зайти в аккаунт, щоб виставити ордер. Хай щастить і береже Бог.
-
kotik77
-
-
- Повідомлень: 15
- З нами з: 10.12.14
- Подякував: 1024 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 17 сер, 2022 12:02
phantom_systems написав:
Эос всё-таки пропампили после недавнего анонса хард форка, ребрендинга, смены девелоперов и нового плана. Всё равно в этот бутериум-киллер не верю, буду основательно разгружаться.
па 1.6 ушло, а до 1.7 не дотянули. надо было больше сливать - проморгал...
-
чик
-
1
-
- Повідомлень: 6856
- З нами з: 03.01.09
- Подякував: 5905 раз.
- Подякували: 921 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|98686
|241676231
|
Сер 17 сер, 2022 12:36
чик
|
|0
|104
|
|
|7972
|22542697
|
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
|