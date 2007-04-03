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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3122312331243125
Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 02:00

  Alexey_k9 написав:Какие прогнозы по вайтбитовскому токину WBT? Биржа вроде развивается активно.


Yes
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 11:41

Следим за событиями в Китае...Может преувеличение, а может и мощным триггером стать.Традиционные рынки выходные, биток может сейчас блефовать.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 20:45

  IMPRINTER написав:
  Alexey_k9 написав:Какие прогнозы по вайтбитовскому токину WBT? Биржа вроде развивается активно.


Yes

Аналитический отдел Манипуля. Я был рожден для этой работы.
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 13:45

  IMPRINTER написав:В направлении Пекина зафиксировали военную колонну длиною в 80 километров

Це Китай Тайвань збирається "освобождать".
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 13:50

  AndriyQ написав:
  IMPRINTER написав:В направлении Пекина зафиксировали военную колонну длиною в 80 километров

Це Китай Тайвань збирається "освобождать".


собирается, но не сейчас.
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