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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3126312731283129
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 13:17

  airmax78 написав:Комрады, тупой вопрос: как сейчас лучше всего безнал из Европы в Украину заводить и превращать в безнальную гривну?


Могу помочь с этим, если объемы хорошие
Mugwort
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 17:40

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  IMPRINTER написав:поскольку в мире попахивает тотальным 3,14здецуом - это спорно ...

Ну ты по постам Чика понял, что это интрадей. т е быстрые сделки.Я по 19400 вошёл и по 20 только что слился.Забрал небольшую прибыль.Если на гривны перевести. то хороший тормозок получится.
По ситуации - сейчас водораздел очередной.Или это была волна 3 и ещё болтанка в волне 4 и вверх в волне 5.Или это уже отработало АВС.Тут смотреть на СП500 нада.оригинальность момента в том, что закрывается месяц.От этой свечи многие трейдеры и боты будут строить дальнейшую стратегию.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 18:40

Кучинелли
у дж и ташника тоже надежды на рост до 21 хоча бы и выше. ну а пока они ждут и дж держит палец на кнопке "бай" апять частично слил 19700-20000 (всё таки не удержался вчерась и сёдня докупил чуток) сразу прикупил юстд дёшево и пановой на откуп ордерки выставил. ты прав, нема у мну стратегии и приходится обходиться тактикой...
если апять уйдём выше 20 и не дадут откупиться ешо хватает старых припасов по разной цене. как и макс брал и па 30-50-60 когда то, и всё не слил вовремя. с альтами таже фигня :mrgreen:
прозявил шо рипл вчера прикупил и не слил на 50 - подождёмс...
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 22:50

А шо это на Вайте стало все дешевле Банана...
Соломку шоли подстелили?
Amethyst
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