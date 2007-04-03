Могу помочь с этим, если объемы хорошие
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 30 вер, 2022 13:17
Додано: П'ят 30 вер, 2022 17:40
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Ну ты по постам Чика понял, что это интрадей. т е быстрые сделки.Я по 19400 вошёл и по 20 только что слился.Забрал небольшую прибыль.Если на гривны перевести. то хороший тормозок получится.
По ситуации - сейчас водораздел очередной.Или это была волна 3 и ещё болтанка в волне 4 и вверх в волне 5.Или это уже отработало АВС.Тут смотреть на СП500 нада.оригинальность момента в том, что закрывается месяц.От этой свечи многие трейдеры и боты будут строить дальнейшую стратегию.
Додано: П'ят 30 вер, 2022 18:40
Кучинелли
у дж и ташника тоже надежды на рост до 21 хоча бы и выше. ну а пока они ждут и дж держит палец на кнопке "бай" апять частично слил 19700-20000 (всё таки не удержался вчерась и сёдня докупил чуток) сразу прикупил юстд дёшево и пановой на откуп ордерки выставил. ты прав, нема у мну стратегии и приходится обходиться тактикой...
если апять уйдём выше 20 и не дадут откупиться ешо хватает старых припасов по разной цене. как и макс брал и па 30-50-60 когда то, и всё не слил вовремя. с альтами таже фигня
прозявил шо рипл вчера прикупил и не слил на 50 - подождёмс...
Додано: П'ят 30 вер, 2022 22:50
А шо это на Вайте стало все дешевле Банана...
Соломку шоли подстелили?
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