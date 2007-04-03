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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3242324332443245
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 10:55

Слушайте умных людей

https://m.youtube.com/watch?v=3QFmNHcT2hw
Чукча2
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 11:22

  Чукча2 написав:Слушайте умных людей

https://m.youtube.com/watch?v=3QFmNHcT2hw


Энтот Пшава парень не плохой и не глупый.Смотрел его неоднократно.Но в список избранных он не попал, т к не дотягивает.Он облажался неоднократно, т к сидел в фиате до помрачения и ждал цен ниже дна битка и альтов ещё в несколько раз.ну ждёт теперь дальше.точнее недавно он что то купил, но и сразу продал, предупредил что типа мимолётно.Ну и как я уже сказал, бежит за поездом, вернее умничает и делает вид что его не поимели :)
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 11:43

Главное понять суть происходящего.
Добровольно не захотят переходить, будут разрушать систему и останется один вариант.
Очень может быть, что банкопад это начало и маховик закрутился.

Посмотрим, в этом году все прояснится.
Чукча2
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 12:29

  Козак-характерник написав:
  Чукча2 написав:Поздравляю!;)

Дякую! :P

  Кучинелли написав:Куме, привет и от меня, рад тебя видеть.Давай в теме коротко расскажи о своих похождениях и дальнейших планах. Но умеренно, т к не место для курилки.

Всім привіт! Я в Сакраменто. Всім дякую за увагу до моєї персони. :) Все добре в мене. Одружився. Планую залишитися назавжди в США. Життя одне, а невідомо коли війна закінчиться. Жінка - громадянка США українського походження, тому буду тут натуралізовуватися. Сорі за флуд. :oops:


Ты раньше засранец не мог объявиться??? :mrgreen: Мы думали,что тебя черви уже обглодали где то под Волновахой,учитывая как ты застрял на начало войны в Донецке.А Казак оказывается зря времени не терял.Поздравляю!Рад что живой.
osafly
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