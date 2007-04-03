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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3490349134923493
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 12:45

  Козак-характерник написав:
  Faceless написав:То як ваш шорт по бітку? Досі тримаєте?

Так, тримаю!


Где собираешься крыть??Если ближайшее время дадут такую возможность,ты б Казаче подумал над этим делом..
osafly
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 19:27

  osafly написав:Где собираешься крыть??Если ближайшее время дадут такую возможность,ты б Казаче подумал над этим делом..

Чекатиму відката, щоб збільшити лонгову позицію і вийти в плюс. Або закрию взагалі. Я ж не баба Ванга, передбачити, що маніпуль замислив. Так, мені той шорт не заважає, а дає жирний фандінг. Одним словом, дивитимуся по ситуації.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 21:08

BFUSD

Що таке BFUSD?
BFUSD – це інноваційний прибутковий актив, представлений Binance, щоб надати користувачам можливість отримувати прибуток від кваліфікаційні балансів на їхньому ф'ючерсному акаунті. BFUSD також можна використовувати як маржу на ф'ючерсних акантах у режимі мультиактивів, водночас отримуючи винагороди.

BFUSD можна викупити в стейблкоїн прив'язаний до USD, що робить його ідеальним вибором для користувачів, які шукають стабільне рішення на ринку криптовалют.

Активні користувачі Binance Futures, які мають BFUSD на своєму ф'ючерсному акаунті, отримуватимуть щоденну винагороду в стейблкоїні прив'язаному до USD за відповідною ставкою винагороди на конкретний день за свої кваліфікаційні баланси.

Які переваги утримання BFUSD?
Увімкнувши режим мультиактивів, ви зможете використовувати BFUSD як маржу для торгівлі контрактами USDⓈ-M.

Відповідні користувачі, які відповідають наведеним нижче вимогам, матимуть право на отримання щоденної винагороди у стейблкоїні прив'язаному до USD (за наявності) на основі ставки винагороди. Застосовна ставка винагороди залежатиме від того, чи має власник BFUSD відповідну торгову активність USDⓈ-M на своєму ф'ючерсному акаунті. Щодня доступні дві ставки винагород:

Базова ставка: для власників BFUSD без торгової активності USDⓈ-M; або
Підвищена ставка: відносно вища ставка для власників BFUSD з відповідною торговою активністю USDⓈ-M.


В кого ще немає акаунту на Binance, реферальне посилання.

https://accounts.binance.com/register?ref=35764516
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 21:22

Ставки BFUSD

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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 23:12

тут пару человек на ветке осталось, завязывайте ругаться. нехай любой выскажет своё мнение и каждый делает свои выводы, если нормальной дискуссии не получается, а время покажет кто был прав. тем более сча в долгосрок это все теоретически учитывая политсит в мире и шо может произойти. попробуйте без подколов и переходов на личности иначе ветка окончательно загнётся а ошибались и ошибаются все...
давайте жить дружно :)
чик
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 00:13

Что интересно,стреляют выборочно "засохшие мумии" о которых никто наверное уже и не помнит..Сегодня рвануло SUSHI..оно собственно и так росло стабильно,но по итогу на сегодняшний день уже 6Х от лоев и думаю еще не вечер...
Вспомнилось сегодня почему то BTG(Bitcoin Gold) если кто то еще помнит такое...Делистнут с Бинанса...Я думал он уже где то сдох,но 37$ стоит и капа 650млн...живой.Кто эту хрень до сих пор торгует,мне реально удивительно.
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 11:45

  osafly написав:Что интересно,стреляют выборочно "засохшие мумии"

Маніпуль, вкотре заманює хомок в пастку, щоб засадити по самі не балуйся! А потім на 10000 іксів потягне на дно. Тут дєда качнули так, начебто овношлак, а овношлак справжній змиють в унітаз і кришкою накриють. Оком не встигнеш моргнути. Тому, я не хочу торгувати альтами. Альти створені, щоб дєда в нас викрасти. Все ж таки, біток має обмежену емісію, першу позицію в капі, а тому ним маніпулювати важче, ніж будь-яким іншим овном. Зрозуміло, що ми торгуємо фішками в казіно, але все ж таки, краще мати красивиші фішки. :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 18:06

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Ну що там, коли вже відкат хоча б на 20%?
airmax78
 
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