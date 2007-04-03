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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 чер, 2025 05:32
Что-то в деталях не раскрыт вопрос что с этим резервом предполагается делать учитывая, что в украинских банках стоит только заикнуться, что входящий фиат получен от криптообмена, сразу в террористы запишут и в вечный блок поставят. В КредиАгриколе прямо при онбординге об этом предупреждают под запись. Что-то оплачивать криптой напрямую?
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moveton
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Додано: П'ят 13 чер, 2025 10:13
moveton
т.е. раньше пенсионный фонд НБУ скупал акции свиноферм, теперь будет скупать всякие щитки
прекрасно
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Олежан
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Ірина_, Модератор
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