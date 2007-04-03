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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3611361236133614
Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 05:32

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
В Україні може зʼявитися свій крипторезерв — законопроєкт (деталі від експерта)

Что-то в деталях не раскрыт вопрос что с этим резервом предполагается делать учитывая, что в украинских банках стоит только заикнуться, что входящий фиат получен от криптообмена, сразу в террористы запишут и в вечный блок поставят. В КредиАгриколе прямо при онбординге об этом предупреждают под запись. Что-то оплачивать криптой напрямую?
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 10:13

moveton

т.е. раньше пенсионный фонд НБУ скупал акции свиноферм, теперь будет скупать всякие щитки
прекрасно
Олежан
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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