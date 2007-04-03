А де ж альсезон? Ну хоча б 2..3 тижня, ну шоби Кефір до 5К догнати і Солану до 300...Ща ото Діда заляже на пляжу погрітися під 120К до осені і тута таки Кефір забродить ))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 15 лип, 2025 20:25
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Додано: Вів 15 лип, 2025 20:28
ти просто олігарх відносно дрочерів, що за цим всім слідкують, щоб заробити умовних 3 бакса...
Додано: Вів 15 лип, 2025 20:44
У відсотках.
Альтсезон - це слово-замануха, шоб хомки вклалися в щось, окрім бітка. Забудьте! Так звані альтсезони роблять лише на какашках, щоб стригти бідолах. Якщо кефір дасть 2 ікси навіть від поточної ціни - це курЯм на сміх. Кефір - та сама какаха, як і усі, тільки брендована. Я повністю вийшов з кефіра на 3050. Реальна тема - торгувати біток, а не чекати іксів. 50% - біток 50% - тезер. Можна і шортити, і лонгувати не ковтаючи корвалола від маніпуляцій маніпуля. Дотримуючись ризик - менеджменту звісно. Спот і хеджування фючами - тема. Продавай і покупай частинами. Не жаднічай! Поки всі чекають так званий альтсІзон, можна вже подвоїти депо торгуючи. Думайте - багатійте!
Додано: Вів 15 лип, 2025 21:07
Криптогангстерсамурай
На війну з маніпулем треба виходити із усією зброєю.
Додано: Вів 15 лип, 2025 23:35
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