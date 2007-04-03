[quote="5873358:OptiX"]Козак-характерник
Давно тебе читаю. А ти можеш показати PNL за весь період?? а то тільки балачки про торгувати в обидві сторони, навжухати маніпуля, подовїти депо, так все в тебе легко торгується. А по факту відкрив обидві позиції на копійки(сам пишеш на морозиво) з однаковою маржою що по ітогу вийдеш в нуль чи в 1-2 бакси + або-))
Не козак а засланий казачок якийсь з Донбасу))[/quoteаааах а. Козак _))) це бездаРь лудоман який програв на фьюючаХ батьківську хату , тепер у голопупого , легенда що він у США ,на біржі грає шизофренічна нечисть