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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3620362136223623
Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 15:55

[quote="5873358:OptiX"]Козак-характерник
Давно тебе читаю. А ти можеш показати PNL за весь період?? а то тільки балачки про торгувати в обидві сторони, навжухати маніпуля, подовїти депо, так все в тебе легко торгується. А по факту відкрив обидві позиції на копійки(сам пишеш на морозиво) з однаковою маржою що по ітогу вийдеш в нуль чи в 1-2 бакси + або-))
Не козак а засланий казачок якийсь з Донбасу))[/quoteаааах а. Козак _))) це бездаРь лудоман який програв на фьюючаХ батьківську хату :D , тепер у голопупого , легенда що він у США ,на біржі грає :D :D шизофренічна нечисть :mrgreen: :mrgreen:
yess
 
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  #<1 ... 3620362136223623
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