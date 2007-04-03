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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 лип, 2025 12:12
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sergia
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Додано: П'ят 18 лип, 2025 18:49
sergia написав:
другий раз, тобто по-новому kyc проходити?
Так, пройшов заново, відновили
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sergey_sryvkin
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Додано: П'ят 18 лип, 2025 19:49
sergey_sryvkin "попросили підтверджуючі документи" - Які саме попросили документи, щоб вивести свої активи з Бинанса?
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Dr_English
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Додано: Суб 19 лип, 2025 02:20
Dr_English написав:sergey_sryvkin
"попросили підтверджуючі документи" - Які саме попросили документи, щоб вивести свої активи з Бинанса?
Вивести активи можна взагалі без документів.
Вивід доступний, btc/wbtc та p2p
Попросили заново пройти верифікацію, стандартний варіант, і відновили функціонал акаунту.
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sergey_sryvkin
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