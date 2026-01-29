Додано: Пон 25 тра, 2026 20:52

"Нападение со стороны Беларуси" - насколько вероятно?



Сразу отмечу, что "оперативной информации" у меня нет. Зато есть инструменты системного анализа.



В контексте системного анализа, нынешняя война идет четко по параллелям Евразийского степного коридора.



Да была аберрация 2022 года - наступление на Киев со стороны Беларуси.



Но эта страница войны очень быстро была перевернута.



В 2023-2026 годах РФ избегала даже запусков ракет и дронов со стороны Беларуси: если посмотреть на карту движения дронов со стороны РФ в северной операционной зоне, то сейчас они иногда четко идут вдоль границы Беларуси и Украины, не пересекая ее и не заходя на территорию, подконтрольную Минску.



Отчего такая "педантичность" со стороны РФ? Фактор Китая. Беларусь является для Пекина важной частью Нового шелкового пути и вовлечение ее в войну - не в интересах Китая.



Поэтому РФ и не запускает дроны со стороны Беларуси по западным областям Украины, хотя это было бы для Москвы максимально выгодно - "накрыть" наши западные коммуникации, используя белорусскую территорию.



Но Москва не пользуется этой опцией и явно не из "гуманистических" побуждений - "Китай не велит".



Вступление Беларуси в войну - это жесткий удар по интересам Китая в контексте паневразийских логистических коридоров.



Поэтому, если РФ нарушит здесь мodus vivendi - это будет жесткая фронда по отношению к Пекину.



Любое обострение на этом направлении - это удар по Китаю прежде всего. "

Кущ

І я повністю з ним згоден. Китай не дасть, якщо зєля з Макроном таки не Випросять.