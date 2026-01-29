fler написав:
А Schmit хотів би, щоб ми пригрозили відповісти дзеркально по Білорусі чи шо?)))
Хотів би, щоб ми нікому не погрожували тим, на що не спроможні, і щоб ті, завдяки кому ми не спроможні, нарешті понесли відповідальність.
|
|
|
Додано: Пон 25 тра, 2026 20:17
Хотів би, щоб ми нікому не погрожували тим, на що не спроможні, і щоб ті, завдяки кому ми не спроможні, нарешті понесли відповідальність.
Додано: Пон 25 тра, 2026 20:35
) ні не впусту. Єрмака від корупції одмазали. Вже нікому й не цікаво хто його і за які гроші на поруки взяв, всі про орєшнік балакають
Додано: Пон 25 тра, 2026 20:49
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Давайте по першому, хто і як це припускає крім Зеленьського.
По сьогоднішніх балачках лаврова можна припустити що мова йде про ядерку. Питання чи змінить щось це - точно ні. Чи заважає їм щось так зробити також ні.
Додано: Пон 25 тра, 2026 20:52
Re: Напад росії і білорусі на Україну
"Нападение со стороны Беларуси" - насколько вероятно?
Сразу отмечу, что "оперативной информации" у меня нет. Зато есть инструменты системного анализа.
В контексте системного анализа, нынешняя война идет четко по параллелям Евразийского степного коридора.
Да была аберрация 2022 года - наступление на Киев со стороны Беларуси.
Но эта страница войны очень быстро была перевернута.
В 2023-2026 годах РФ избегала даже запусков ракет и дронов со стороны Беларуси: если посмотреть на карту движения дронов со стороны РФ в северной операционной зоне, то сейчас они иногда четко идут вдоль границы Беларуси и Украины, не пересекая ее и не заходя на территорию, подконтрольную Минску.
Отчего такая "педантичность" со стороны РФ? Фактор Китая. Беларусь является для Пекина важной частью Нового шелкового пути и вовлечение ее в войну - не в интересах Китая.
Поэтому РФ и не запускает дроны со стороны Беларуси по западным областям Украины, хотя это было бы для Москвы максимально выгодно - "накрыть" наши западные коммуникации, используя белорусскую территорию.
Но Москва не пользуется этой опцией и явно не из "гуманистических" побуждений - "Китай не велит".
Вступление Беларуси в войну - это жесткий удар по интересам Китая в контексте паневразийских логистических коридоров.
Поэтому, если РФ нарушит здесь мodus vivendi - это будет жесткая фронда по отношению к Пекину.
Любое обострение на этом направлении - это удар по Китаю прежде всего. "
Кущ
І я повністю з ним згоден. Китай не дасть, якщо зєля з Макроном таки не Випросять.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|