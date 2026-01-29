RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 17875178761787717878
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2026 20:17

  fler написав:
  Schmit написав:Коли Трамп пригрозив Ірану знищити енергетику, що зробив Іран? — пригрозив відповісти дзеркально по союзних арабських державах, показав, що може і американці утерлись.
А у нас за знищення енергетики всієї держави був "блекаут у москві".
І от результат.

А Schmit хотів би, щоб ми пригрозили відповісти дзеркально по Білорусі чи шо?)))

Хотів би, щоб ми нікому не погрожували тим, на що не спроможні, і щоб ті, завдяки кому ми не спроможні, нарешті понесли відповідальність.
Schmit
 
Повідомлень: 5583
З нами з: 08.09.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2026 20:35

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:........
Це тупо терор. Наступний удар буде скоріш всього знову на вихідні вночі і по якомусь базару.

А смысл "вночі по базару"?
Это уже даже не террор, а расходование боеприпасов впустую.
) ні не впусту. Єрмака від корупції одмазали. Вже нікому й не цікаво хто його і за які гроші на поруки взяв, всі про орєшнік балакають
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5371
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2026 20:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:за умови надання Україні гарантій безпеки до листопада розглядається можливість завершення гарячої фази війни


Давайте по першому, хто і як це припускає крім Зеленьського.


По сьогоднішніх балачках лаврова можна припустити що мова йде про ядерку. Питання чи змінить щось це - точно ні. Чи заважає їм щось так зробити також ні.
BeneFuckTor
 
Повідомлень: 493
З нами з: 21.11.19
Подякував: 277 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2026 20:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Нападение со стороны Беларуси" - насколько вероятно?

Сразу отмечу, что "оперативной информации" у меня нет. Зато есть инструменты системного анализа.

В контексте системного анализа, нынешняя война идет четко по параллелям Евразийского степного коридора.

Да была аберрация 2022 года - наступление на Киев со стороны Беларуси.

Но эта страница войны очень быстро была перевернута.

В 2023-2026 годах РФ избегала даже запусков ракет и дронов со стороны Беларуси: если посмотреть на карту движения дронов со стороны РФ в северной операционной зоне, то сейчас они иногда четко идут вдоль границы Беларуси и Украины, не пересекая ее и не заходя на территорию, подконтрольную Минску.

Отчего такая "педантичность" со стороны РФ? Фактор Китая. Беларусь является для Пекина важной частью Нового шелкового пути и вовлечение ее в войну - не в интересах Китая.

Поэтому РФ и не запускает дроны со стороны Беларуси по западным областям Украины, хотя это было бы для Москвы максимально выгодно - "накрыть" наши западные коммуникации, используя белорусскую территорию.

Но Москва не пользуется этой опцией и явно не из "гуманистических" побуждений - "Китай не велит".

Вступление Беларуси в войну - это жесткий удар по интересам Китая в контексте паневразийских логистических коридоров.

Поэтому, если РФ нарушит здесь мodus vivendi - это будет жесткая фронда по отношению к Пекину.

Любое обострение на этом направлении - это удар по Китаю прежде всего. "
Кущ
І я повністю з ним згоден. Китай не дасть, якщо зєля з Макроном таки не Випросять.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5371
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
 
2
1
  #<1 ... 17875178761787717878
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Напад США та Ізраїлю на Іран
won » Нед 22 бер, 2026 08:49
2 16618
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 тра, 2026 05:16
shapo
Сценарій завершення війни кремлівської росії проти України
buratinyo » Пон 30 бер, 2026 21:42
0 14797
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 бер, 2026 21:42
buratinyo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 303189
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.