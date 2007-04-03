Козак-характерник написав:
Ви в кеш вийшли? Даремно. Лонганув етеріума трохи по 3724.
Але по відчуттям, максимум 3750 дотягнуть. Але стрибати в рОкету я не збираюсь. Бо ця рОкета вже бракована.
Что, ракета уже не бракованная?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 20 лип, 2025 17:08
Что, ракета уже не бракованная?
Додано: Нед 20 лип, 2025 17:54
Додано: Пон 21 лип, 2025 10:31
Трамп підписав закон про стейблкоїни.
Президент США Дональд Трамп у п’ятницю підписав закон про створення регуляторного режиму для криптовалют, прив’язаних до долара, відомих як стейблкоїни. Законопроект ухвалено Палатою представників 308 голосами проти 122, за підтримки майже половини членів Демократичної партії та більшості республіканців. Раніше його схвалив Сенат. Цей закон є величезною перемогою для прихильників криптовалют. Міністр фінансів Скотт Бессент у своїй заяві заявив, що нова технологія зміцнить статус долара як світової резервної валюти, розширить доступ до доларової економіки та підвищить попит на казначейські облігації США, які підтримують стейблкоїни. Новий закон вимагає, щоб стейблкоїни були забезпечені ліквідними активами, такими як долари США та короткострокові казначейські облігації, а емітенти щомісяця публічно розкривали склад своїх резервів. Ринок стейблкоїнів, який, за словами постачальника криптовалютних даних CoinGecko, оцінюється в понад $260 млрд, може зрости до $2 трлн до 2028 року згідно з новим законом, оцінив банк Standard Chartered раніше цього року. Прихильники законопроекту заявили, що він потенційно може призвести до нового джерела попиту на короткостроковий державний борг США , оскільки емітентам стейблкоїнів доведеться купувати більше боргу для забезпечення своїх активів.
Додано: Пон 21 лип, 2025 14:18
Як можна приймати цифрове лайно (ЦЛ) в обмін на цифрове золото?! Все правильно банан робить. Якщо хтось встряг у ЦЛ то нехай його передає комусь іншому, якщо зможе, на P2P ринку.
Додано: Пон 21 лип, 2025 15:14
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
а що народ думає про монетки другого ешелону ?
усілякі Ripple (XRP), Cardano (ADA), Litecoin (LTC), Solana (SOL) і таке інше ?
варто чи ні ? адже коливання більші ніж в бітка та ефіру
Додано: Пон 21 лип, 2025 16:08
Додано: Пон 21 лип, 2025 16:41
До чого тут взагалі обмін?
Мова була про вивід власних активів після того, як бінанс заблокував торгові операції на акаунті.
Додано: Пон 21 лип, 2025 17:41
Сумбурный вопрос
Почему второй эшелон? И что стоит или нет? Покупать сейчас? Или на откате? Колебания вас интересуют насчет роста или просадки?
Когда все внизу , то никого ничего не интересует. Как только 2х дала монета, так нужно зайти на зеленой палке
В альтсезон все (почти все) вырастет
Додано: Пон 21 лип, 2025 19:30
Думаю, Вам полезно будет посмотреть сегодняшние посты
Додано: Вів 22 лип, 2025 02:03
Ризики кратно більше ніж у випадку з бітком. Вони не вартують часу і нервів. Завжди гарна ідея - торгувати біток, а не чекати іксів на овношлаку. Більші коливання - то не перевага, а недолік.
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